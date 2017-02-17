Известный развлекательный центр рассказал, что изменилось после пожара

В Новосибирске познавательно-развлекательный центр «Парк чудес Галилео» открыл две новые лаборатории и более 30 экспонатов, комнат и конструкций, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы «Парка чудес Галилео» 17 января.

Ранее центр располагался на Красном проспекте, в здании «Сибирской ярмарки», но был уничтожен пожаром в ночь на 20 мая 2014 года. Уже через три месяца обновлённый парк открылся в Октябрьском районе, по адресу Добролюбова, 16а.

Среди новых экспонатов, которые появились в центре за два года, можно найти пневмопочту, трэш-балалайку с толстыми струнами, комнату с призраком, воздушную пушку, арфу-ракушку, играющую воздухом, модель мотоцикла, показывающую его устройство, и другие.

Для любителей игр с песком найдётся немало развлечений. Экспонат «Фигуры Хладни» покажет, как можно рисовать песком, не прикасаясь к нему. Песчинки будут выстраиваться в красивые орнаменты под воздействием звука. В «Оазисе» можно построить из песка целую вселенную с морями, горами и равнинами. Ландшафт будет окрашиваться в нужные цвета сам собой.

Также теперь в Парке есть авиаконструкторское бюро. Перед выпуском нового самолёта его модель тестируют в специальной трубе. В центре можно увидеть, как происходит тестирование на аналогичной трубе с помощью самодельных летательных аппаратов из пластиковых стаканчиков.

Кроме того, теперь в «Парке чудес Галилео» две лаборатории, что даёт больше возможностей для проведения праздников, а кафетерий и магазин стали больше. Для экскурсий появилась специальная автобусная парковка. В центре по-прежнему проводятся «ПрактикУмы» — интерактивные программы, наглядно объясняющие различные природные явления и законы, но и их разнообразие увеличилось. Теперь Лаборатория предлагает более 20 программ.

«С момента второго открытия у нас многое изменилось, — комментирует администратор Анна Куркина. — Стоит прийти в обновлённый Парк даже если раньше вы ориентировались в прежнем с закрытыми глазами. У нас появилось более 30 новых экспонатов, все они очень интересные, поэтому стоит выделить на их изучение не один час и, возможно, даже не один день».