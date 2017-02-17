Омские следователи проверят гимназию после бунта вооружённого ученика на видео

Омский старшеклассник выложил видео с угрозами зарезать учителей и директора в отместку за заваленный проект. Следователи объяснили его угрозы бравадой перед одноклассниками, узнал 17 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения следственного комитета по Омской области.

Пятнадцатилетний ученик омской гимназии устроил скандал из-за заваленного проекта. Подросток выложил видео на YouTube, где угрожал убийством учителям и директору школы с помощью ножа, а также пообещал совершить самоубийство. Сообщение об этом появилось 15 февраля на региональном телеканале «Антенна 7».

Видеообращение на 80 % состоит из нецензурной брани и угроз убийством, ученик говорит прямо в камеру и демонстрирует охотничий клинок. Притом журналисты допускают, что видео выложил в открытый доступ не сам школьник, а один из его знакомых.



«На видеохостинге и в СМИ опубликовано видео, снятое школьником, где он высказывает угрозы убийством директору гимназии и учителям, не допустившим его к экзамену. По предварительным данным, 15-летний учащийся гимназии выложил в сеть видео, бравируя перед одноклассниками, в действительности же убивать никого не хотел, тем более совершать суицид», — прокомментировали в Следственном комитете Омской области.

В ведомстве начали проверку причин и мотивов поступка школьника, ему будет оказана необходимая психологическая помощь.

Напомним, мать омской школьницы спасла двух подружек от суицида через «группы смерти». Женщина нашла у дочери странный символ, нацарапанный на руке. После рассказа девочки и проверки переписки в соцсетях она сообщила следователям о попытке «сломать» ребёнка. Следователи помогли спасти сверстницу 13-летней школьницы от участия в суицидальной игре.