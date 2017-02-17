Разработки Академпарка признаны лучшими стартапами Сибири

Два резидента Академпарка представили разработки, которые вошли в число лучших стартапов на сибирском этапе престижного конкурса Open Innovations Startup Tour, прошедшего в Томске, узнал корреспондент Сиб.фм 17 февраля из сообщения пресс-службы Академпарка.

Экспертное жюри выбрало разработки стартапов Академпарка в индустриальном и биологическом направлении лучшими по Сибири. Конкурс Open Innovations Startup Tour направлен на развитие технологического предпринимательства в регионах и считается одним из самых масштабных в своём роде в России и странах СНГ. Open Innovations Startup Tour проходит в 14 городах России. Включает в себя три направления: информационные технологии, биомедицина, индустриальный трек.

В сибирском этапе в Томске на конкурс было представлено 122 проекта из Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областей и Красноярского края. Эксперты фонда «Сколково» выбрали 30 участников для публичных презентаций. В каждом направлении выбрали по три победителя.

Резидент Академпарка доктор медицинских наук Михаил Чеченин стал победителем в биомедицинском направлении со своей разработкой «Медикал Лайф Системс». Он разработал лечебно-реабилитационную кровать-трансформер, которая предназначена для восстановления обездвиженных и малоподвижных людей. По словам Чеченина, она должна обеспечивать максимальный комфорт и и способствовать лечению пациентов. Разработка оснащена 14 электродвигателями, которые трансформируют её в кресло, диван, широкую кровать, узкую кровать-каталку. Кроме того, на ней можно делать пассивную гимнастику, менять положение тела без посторонней помощи.

В индустриальном направлении лучшим стартапом стала разработка резидента нанотехнологического бизнес-инкубатора Академпарка компании «Карбон тех» — технология получения модифицированного наноструктурировнного углеродного материала для суперконденсаторов с высокой плотностью запасаемой энергии. Руководитель стартапа Виктор Рябых пояснил, что эта технология позволяет в два раза увеличить удельную ёмкость суперконденсаторов. Партнёрами стартапа являются новосибирский завод радиодеталей «Оксид», университет города Сиань и Шанхайский университет.

Победители сибирского этапа конкурса попали в полуфинал конкурса инвестиционно-привлекательных проектов, который состоится 6-7 июня в Москве в рамках конференции Startup Village. Участники могут выиграть крупный денежный приз, а также найти инвестора или партнёра.

Напомним, что в августе 2015 года фонд инфраструктурных и образовательных программ «Роснано» учредил приз в 150 тысяч рублей для лучшей команды новосибирской летней школы Академпарка, в финал которой прошли 25 стартапов.