 

Ревнивый экс-любовник расстрелял соседку из ружья в Новосибирске — СК

 17 февраля, 19:24
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Ревнивый экс-любовник расстрелял соседку из ружья в Новосибирске &mdash; СК
Фото с сайта www.tula.glavny.tv

Новосибирские следователи обвинили 51-летнего мужчину в убийстве бывшей любовницы, накануне погибшая сообщила ему о разрыве отношений в День всех влюблённых, узнал 17 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения Следственного комитета по Новосибирской области.

Следователи Новосибирска раскрыли убийство женщины из ружья утром 15 февраля. Обвиняемого 51-летнего мужчину заключили под стражу по решению Новосибирского суда.

Жительница дома по улице Богдана Хмельницкого вышла выбрасывать мусор 15 февраля около 08:00 утра. На обратной дороге из припаркованного автомобиля вышел нетрезвый мужчина, прицельно выстрелил в неё два раза и скрылся, сообщил региональный СК. Пули попали в область ног и живота. Очевидец — дворник вызвал скорую, но реанимация не смогла спасти 39-летнюю женщину.

Стрелка задержали в день убийства, он признался и рассказал следователю детали убийства. По данным ведомства мотивом послужил разрыв долгих близких отношений: накануне 15 февраля убитая сообщила, что у неё появился новый избранник. Живущий по соседству мужчина сильно напился и решился на убийство бывшей любовницы, пояснили в следственных органах.

Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство в состоянии аффекта», ему грозит до трёх лет тюрьмы.

Напомним, лесбиянка из Бурятии нанесла ножом удар в спину подруге из ревности в феврале 2016 года.По данным следствия, подозреваемая женщина около семи лет назад ушла от мужа к 31-летней подруге-любовнице, оставив мужа с малолетним сыном.Ночью 8 февраля после употребления алкоголя между сожительницами произошла ссора, в результате которой подруга скончалась от ножевого ранения.

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