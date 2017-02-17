 

Упрямые родители спровоцировали вспышку инфекции кори в Новосибирске — вирусолог

 17 февраля, 15:01
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Упрямые родители спровоцировали вспышку инфекции кори в Новосибирске &mdash; вирусолог
Фото с сайта www.medaboutme.ru

Движение антивакцинаторов убедило родителей отказаться от прививок младенцам, что привело к вспышке вируса кори в 2014 году. Также в регионе становится больше ВИЧ-диссидентов, узнал 17 февраля корреспондент Сиб.фм на пресс-конференции биолога НГУ в ТАСС.

Врачи победили вирус полиомелита в России и почти справились с вирусом кори, уровень заболеваемости достиг показателей развитых стран — менее 1 человека на 100 тысяч населения. Однако новосибирский вирусолог предупредил о возрождении движения антивакцинаторства в регионе.

«Вспышка кори в этом году вызвана отказами родителей вакцинировать своих детей. Заболеваемость возросла в 30 раз, и это не первый случай», — сообщил завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетёсов.

Фото Марии Тищенко для Сиб.фм

Волна антивакцинаторства несколько раз поднималась в мире, например английским врачом Энди Вейфилдом. В 1998 году он опубликовал статью в медицинском научном журнале Lancet, где доказывал влияние вакцины кори на развитие у детей аутизма в раннем возрасте. Проверки исследователей из нескольких стран опровергли гипотезу медика, а расследование научной комиссии доказало недостоверность фактов. Автора нашумевшей статьи лишили медицинской лицензии на долгое время, рассказал вирусолог.

Движение СПИД-диссидентов также расширяет влияние в Новосибирской области, признался микробиолог Сергей Нетёсов. По его данным, есть «ВИЧ-террористы», которые намеренно скрывают диагноз и не сообщают его партнёрам, не принимают противовирусные препараты, не верят в СПИД до наступления поздней стадии заболевания. Группа противников официальной точки зрения медицины на ВИЧ в России насчитывает более 10 тысяч человек.

Фото Марии Тищенко для Сиб.фм

Практически во всех регионах мира число заболевших ВИЧ убывает, растёт только в России, Восточной Европе и странах Средней Азии. Напомним, новосибирские врачи признавали, что основной путь передачи инфекции — наркотический — сравнялся с половым путём, и эпидемия перешла в самую опасную фазу.

Ранее и.о. министра здравоохранения Новосибирской области связывал эпидемию ВИЧ в регионе с последствиями сексуальной революции 90-х. Он также увидел угрозу в «либеральных ценностях» и предложил начать «пугать» людей угрозой ВИЧ в профилактических целях.

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