Сбербанк передал свой опыт и знания студентам НГУ

Управляющий новосибирского Сбербанка Игорь Безматерных рассказал студентам НГУ о новых идеях и трендах экономической среды и о банке будущего, а также подарил 70 книг из уникальной коллекции новейшей бизнес-литературы ведущих авторов мира «Библиотека Сбербанка», узнал корреспондент из сообщения пресс-службы Сбербанка 17 февраля.

15 февраля управляющий головного отделения Сбербанка России в Новосибирской области Игорь Безматерных прочитал лекцию «Банк будущего» студентам экономического факультета Новосибирского государственного университета. Эта встреча прошла в рамках всероссийской акции «Сбербанк делится знаниями».

Игорь Безматерных вручил ректору НГУ Михаилу Федоруку 70 книг из «Библиотеки Сбербанка». Коллекция находится в свободном доступе в кабинете экономических наук. Полное собрание книг из «Библиотеки Сбербанка» получат 150 вузов в 83 городах России. Книги посвящены таким темам, как развитие личности, лидерство, эмоциональный интеллект. В них представлены также лучшим практики менеджмента и современные технологии. В Новосибирске эти книги вошли в фонд НГУ, НГТУ и университета экономики и управления.

В лекции Игорь Безматерных подчеркнул, что текущие тренды любого бизнеса — это цифровая обработка данных, скорость и аналитика. Он отметил, что сегодня на банковском рынке происходит движение в сторону не вполне традиционного финансового бизнеса: в сервисе, к примеру, уже появились роботы-юристы и машинное обучение. Кроме того, происходит постепенная роботизация call-центров, запускаются в банковский оборот пилоты биометрической оплаты.

«Мы говорили о том, что в современном мире знания стремительно устаревают, — написал Игорь Безматерных на своей странице в Facebook. — И чтобы быть лучшим, нужно уметь предугадывать идеи и тренды завтрашнего дня. Недостаточно быть хорошим экономистом или, скажем, математиком-отличником. Необходимо быть и экономистом, и математиком, и разбираться в компьютерных технологиях и BigData, а ещё развивать в себе эмоциональный интеллект — если, конечно, ты хочешь сделать успешную карьеру руководителя. Думаю, в НГУ готовят именно таких специалистов, способных адаптироваться к быстрым изменениям».

Игорь Безматерных ответил на вопросы студентов, авторов двух самых интересных вопросов пригласил на стажировку в Сбербанк. В настоящее время Сбербанк планирует активное движение в сторону цифровой экосистемы, с помощью которой можно будет удовлетворять не единичную потребность, а сразу несколько.

Напомним, что в сентябре 2016 года Сбербанк обеспечил бесплатное посещение для всех желающих в 18 музеях в 17 городах России, в том числе в Новосибирске, Красноярске, Иркутске и Кемерове.