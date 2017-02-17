Школьный учитель в Красноярске умер по время урока

Школьный преподаватель математики и физики скончался в красноярской гимназии «Универс» прямо во время урока, узнал корреспондент Сиб.фм 17 февраля из записи на официальной странице учебного заведения в социальной сети «Вконтакте».

Как только учителю стало плохо, школьники позвали на помощь других педагогов и вызвали скорую. Несмотря на то, что врачи прибыли в течение десяти минут, спасти жизнь 52-летнему преподавателю не удалось. По предварительному заключению медиков, причиной смерти мужчины стал сердечный приступ.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. В связи с этим трагическим событием просим в ближайшие дни воздержаться от ярких тонов в одежде и публичных поздравлений с днём рождения», — говорится в обращении к ученикам гимназии, размещённом на странице учебного заведения.

За последний месяц в Красноярске это уже второй случай гибели учителя во время урока — 21 января в городской школе № 27 скончался преподаватель физкультуры, которому в феврале должно было исполниться 70 лет.

Напомним, в январе в Омске во время вызова на дом к трёхлетнему ребёнку скончался 62-летний врач скорой помощи Валерий Михайлицын. Возглавляемая им бригада приехала на вызов в садовое товарищество «Заветы Мичурина», однако машину никто не встретил. Когда врач отправился искать нужный дом, по дороге у него случился сердечный приступ. Михайлицын принял лекарство, но оно не помогло. Коллеги вызвали на место ещё две бригады скорой помощи, однако спасти врача не удалось.