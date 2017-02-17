Тувинский посёлок получит электричество после нескольких лет жизни без света

Власти Тувы и электросетевая компания «Россети» договорились решить одну из самых острых и давних социальных проблем крупного пригорода Кызыла — посёлка Каа-Хем, в котором около трёх тысяч жителей оставались без света в течение нескольких лет, узнал корреспондент Сиб.фм 17 февраля из сообщения регионального правительства.

В ходе встречи директора ПАО «Россети» Олега Бударгина и главы республики Шолбана Кара-оола было принято решение, что модернизация сетей в Туве будет осуществлена за счёт инвестиций дочерних компаний «Россетей». Соглашение, рассчитанное на ближайшие два года, предусматривает не только подключение неэлектрифицированных кварталов Каа-Хема, но и полную реконструкцию всей системы электроснабжения пригорода столицы республики в соответствии с возросшими потребностями. В частности, энергия понадобится для строящегося рядом крупного спортивно-развлекательного комплекса на 10 тысяч зрителей и новых цехов птицефабрики «Енисейская».

Всего в развитие электросетевого комплекса Тувы дочка «Россетей» компания «Тываэнерго» за 2017-2018 годы инвестирует 700 млн рублей. Это позволит в значительной мере обновить электросетевое хозяйство республики, в которой энергопотребление с 2012 года выросло на 16 %. В перспективе «Россети» намерены отладить через территорию Тувы транзит электроэнергии Саяно-Шушенской ГЭС в Монголию. Этот проект планируется реализовать в консорциуме с французской компанией Electricite de France — крупнейшей в Европе государственной электроэнергетической компанией.

Отдельно в ходе встречи Бударгина и Кара-оола обсуждался вопрос нелегальных подключений к сетям. По словам директора «Россетей», воровство энергии приводит к значительным потерям, и решить эту проблему можно только за счёт строительства в сельской местности электрокотельных, которые будут работать по доступным для населения тарифам.

«Сегодня население, особенно в сельской местности, так и так отапливается за счёт электроэнергии, но делает это нелегально. Наши потери на бездоговорном отборе превышают 20 %. Обвинять жителей сёл сложно, потому что если не электричество, то чем будут обогреваться люди? Поэтому думаем, что надо легализовать эту тему. Переходить на электрокотельные и тем самым решить проблему электро- и теплоснабжения», — предложил Бударгин.

Напомним, в феврале Тува возглавила рейтинг рождаемости среди российских регионов. Республика обошла другие субъекты федерации по таким критериям, как высокая рождаемость, прирост населения, число детей на одну женщину, низкое количество абортов, а также уровень социального комфорта для рождаемости. Тува оказалась одним из четырёх регионов страны, где на каждую мать приходится больше двух детей.