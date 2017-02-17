 

Тувинский посёлок получит электричество после нескольких лет жизни без света

 17 февраля, 12:00
подходящие темы
Тувинский посёлок получит электричество после нескольких лет жизни без света
Фото с сайта gov.tuva.ru

Власти Тувы и электросетевая компания «Россети» договорились решить одну из самых острых и давних социальных проблем крупного пригорода Кызыла — посёлка Каа-Хем, в котором около трёх тысяч жителей оставались без света в течение нескольких лет, узнал корреспондент Сиб.фм 17 февраля из сообщения регионального правительства.

В ходе встречи директора ПАО «Россети» Олега Бударгина и главы республики Шолбана Кара-оола было принято решение, что модернизация сетей в Туве будет осуществлена за счёт инвестиций дочерних компаний «Россетей». Соглашение, рассчитанное на ближайшие два года, предусматривает не только подключение неэлектрифицированных кварталов Каа-Хема, но и полную реконструкцию всей системы электроснабжения пригорода столицы республики в соответствии с возросшими потребностями. В частности, энергия понадобится для строящегося рядом крупного спортивно-развлекательного комплекса на 10 тысяч зрителей и новых цехов птицефабрики «Енисейская».

Всего в развитие электросетевого комплекса Тувы дочка «Россетей» компания «Тываэнерго» за 2017-2018 годы инвестирует 700 млн рублей. Это позволит в значительной мере обновить электросетевое хозяйство республики, в которой энергопотребление с 2012 года выросло на 16 %. В перспективе «Россети» намерены отладить через территорию Тувы транзит электроэнергии Саяно-Шушенской ГЭС в Монголию. Этот проект планируется реализовать в консорциуме с французской компанией Electricite de France — крупнейшей в Европе государственной электроэнергетической компанией.

Отдельно в ходе встречи Бударгина и Кара-оола обсуждался вопрос нелегальных подключений к сетям. По словам директора «Россетей», воровство энергии приводит к значительным потерям, и решить эту проблему можно только за счёт строительства в сельской местности электрокотельных, которые будут работать по доступным для населения тарифам.

«Сегодня население, особенно в сельской местности, так и так отапливается за счёт электроэнергии, но делает это нелегально. Наши потери на бездоговорном отборе превышают 20 %. Обвинять жителей сёл сложно, потому что если не электричество, то чем будут обогреваться люди? Поэтому думаем, что надо легализовать эту тему. Переходить на электрокотельные и тем самым решить проблему электро- и теплоснабжения», — предложил Бударгин.

Напомним, в феврале Тува возглавила рейтинг рождаемости среди российских регионов. Республика обошла другие субъекты федерации по таким критериям, как высокая рождаемость, прирост населения, число детей на одну женщину, низкое количество абортов, а также уровень социального комфорта для рождаемости. Тува оказалась одним из четырёх регионов страны, где на каждую мать приходится больше двух детей.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 16 февраля, 15:33 • статья

Новый «великий перелом» в Новосибирске: будет или нет?

Чем реиндустриализация отличается от просто индустриализации, кроме приставки? Сиб.фм разбирается с «Программой реиндустриализации экономики Новосибирской области» — что от неё ожидать и когда.
 2 февраля, 09:40 • статья

Арктика как предчувствие

Корреспондент Сиб.фм узнал у участников VI Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» из разных городов, насколько эффективным получился диалог между депутатами, общественниками и учёными, какие цели преследуют эти стороны и какие проблемы в первую очередь нужно решить для успешного освоения Арктической территории Россией.
 30 января, 16:45 • репортаж

Вместе теплее

Корреспондент Сиб.фм о том, как 28 января на площади Ленина проходил второй митинг против повышения тарифов ЖКХ на 15% и с какими лозунгами.
самое популярное
 7 февраля, 13:57 • интервью

Карина здесь больше не живёт

Родители убитой школьницы Карины Залесовой рассказали корреспонденту Сиб.фм, как они прожили полтора года после смерти дочери, что может заставить работать следователей и как непросто добиться справедливости в российском суде.
 15 февраля, 12:52 • новость

Женщину расстреляли из ружья в Новосибирске

В Новосибирске на улице Богдана Хмельницкого расстреляли 37-летнюю женщину в упор из ружья, полиция задержала стрелка по горячим следам.
 9 февраля, 17:24 • новость

Осуждённый за убийство Залесовой отказался раскаиваться на облсуде в Новосибирске

Новосибирский областной суд рассмотрел дело Матвея Козлова, осуждённого за убийство 16-летней школьницы Карины Залесовой, и взял перерыв до 13 февраля. Сторона защиты пытается убедить суд, что убийство было совершено из сострадания, а сам Козлов раскаялся в содеянном.
 16 февраля, 12:48 • новость

Мать омской школьницы спасла двух подружек от суицида через «группы смерти»

Жительница Омска нашла нацарапанный символ на руке 13-летней дочери и переписку «ВКонтакте», следователи помогли спасти подругу девочки. Возбуждено уголовное дело о попытке доведения до самоубийства.
 15 февраля, 17:50 • интервью

Жизнь как в кино

Борис Мамлин и Алёна Олейник снимают в своей кинокомпании «Картина мира» кино, которое получает награды в Каннах. За завтраком в кинокафе «Победы» они рассказали о своём отношении к Новосибирску и о том, как снимать такое кино.
 7 февраля, 16:41 • новость

Грудь новосибирской художницы с фразой Дмитрия Медведева продали за 3 000 €

Новосибирский художник Артём Лоскутов продал работу «Денег нет но вы держитесь» на аукционе Vladey за 3 000 €, в работе он повторил гипсовый слепок груди посетительницы выставки «Художественное порно».
присоединяйтесь!
    