 

Власти Забайкалья не оставляют надежды найти в регионе месторождения нефти

 17 февраля, 16:44
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Власти Забайкалья не оставляют надежды найти в регионе месторождения нефти
Фото с сайта wikimedia.org

Поиски первых нефтяных месторождений в Забайкальском крае продолжатся, об этом заявила замминистра природных ресурсов региона Елена Протасова, узнал корреспондент Сиб.фм 17 февраля из сообщения интернет-издания «Забмедиа».

По словам Протасовой, в 2016 году две лицензии на изучение недр и поиск углеводородов получила частная компания «Ресурсы Востока».

"Запланировано изучение недр края на наличие нетипичного для нашего региона сырья — углеводородов. Лицензию на изучение геологических ресурсов Забайкалья в прошлом году уже получила компания "Ресурсы Востока«",- сказала Протасова.

О необходимости провести в регионе геологоразведочные работы в поисках нефтяных и газовых месторождений в 2014 году заявлял прежний губернатор Забайкальского края Константин Ильковский. Свои надежды отыскать запасы углеводородов он связывал с тем, что в соседних Монголии и Китае нефть уже обнаружена. В 2015 году властям Забайкальского края удалось найти инвесторов, которые профинансировали некоторые работы по поиску нефти и газа в Ононской впадине.

Результаты исследований позволили предположить, что запасы углеводородов в регионе действительно есть, после чего глава Минприроды России Сергей Донской утвердил перечни участков недр Забайкалья, предлагаемых в 2016 году к геологическому изучению. В него вошли два участка с прогнозными ресурсами нефти категории Д2 — 4,1 и 1,3 млн тонн.

Напомним, в декабре 2016 года сообщалось, что совместное предприятие российской «Иркутской нефтяной компании» и трёх японских фирм вскоре должно начать добычу нефти в Иркутской области. Речь идёт о проекте «ИНК-Запад», который реализуется при участии таких японских корпораций как Itochu, Inpex и JOGMEC. Предполагается, что нефть с иркутских месторождений будет продаваться внутри России, а также поступать в Японию и рынки других азиатских стран.

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