 

«РОСНАНО» создаст биомедицинский кластер на основе НИИТО в Новосибирске

 18 февраля, 15:03
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«РОСНАНО» создаст биомедицинский кластер на основе НИИТО в Новосибирске
Фото с сайта www.wikimapia.org

Новосибирский институт травматологии и ортопедии может стать базой для инновационного кластера по развитию медицины. Уже проведено более 2 тысяч операции по вживлению сверхпрочных керамических протезов НЭВЗ-керамикс, узнал 18 февраля корреспондент Сиб.фм на пресс-конференции главы «РОСНАНО» Анатолия Чубайса.

Новосибирск может стать второй крупной площадкой для инновационных проектов «РОСНАНО» наравне с Москвой. Компания завершила первый этап инвестиций и потенциал в развитии биомедицинского наноцентра на основе НИИТО.

" Мы рассматриваем создание нового наноцентра в Новосибирске, опираясь на опыт НИИТО. Очень важно, что мы выстроили цикл производства совместно с НЭВЗ-керамикс, на базе института проведено более 2 тысяч операций по вживлению новосибирских протезов. Титановые протезы служат 10 лет, керамические — 25 лет, что особенно важно при лечении молодёжи«, — сообщил председатель правления «РОСНАНО» Анатолий Чубайс.

Профиль будущего наноцентра ещё не известен, однако в НИИТО есть компетенции за пределами ортопедии, вплоть до регенеративной медицины, сообщил глава «РОСНАНО» Анатолий Чубайс.Он пояснил, что высокий инвестиционный эффект проектов в Новосибирске привёл к решению создать второй в городе центр, где будут развивать биомедицинские стартапы. «РОСНАНО» имеет больше чем один наноцентр только в Москве.

В 2013 году «РОСНАНО» открыли наноцентр «Сигма» в Новосибирске для инвестиционных стартапов в области создания новых материалов и сплавов. За четыре года было создано более 50 стартапов, в том числе тест-системы для ранней онкодиагностики «Эпик Джин», «Мембраны-НЦ» с палладием дляводородной энергетики и другие проекты.

" Выживаемость стартапов достигает 50-60 % в среднем. Треть проектов закрываются через 2-3 года, 40 — 50 % инноваторов стабильно развиваются, ещё 20 — 30 % бизнесов становятся сверхуспешными. В Новосибирске таким прорывным проектом стал OSCiAl«, — подчеркнул глава «РОСНАНО» Анатолий Чубайс.

Напомним, Анатолий Чубайс предсказал новосибирским разработчикам нанотрубок OSCiAl судьбу «Газпрома». Он оценил возможную капитализацию компании в 40 млрд долларов США за счёт востребованности одностенных углеродных нанотрубок и 90% доли на мировом рынке их производства. На пресс-конференции 18 февраля он уточнил, что OSCiAl станет сверхприбыльным к 2019 году.

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