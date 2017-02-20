13 друзей похитили более 10 000 кур с птицефабрики на Алтае

Тринадцать алтайских работников разворовали имущество птицефабрики на 1,5 млн рублей. Павловский районный суд дал четверым мужчинам от трёх до пяти лет тюрьмы, узнал 20 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Алтайского края.

Суд вынес приговор банде похитителей кур на Алтае. Тринадцать работников птицефабрики оказались участниками тайной преступной группы в Павловском районе.

Охранники, работники и посторонние для предприятия лица вступили в сговор с ноября 2013 года. Согласно материалам дела они распределили роли и сообща стали похищать корма, птиц и другое имущество, соблюдая режим конспирации. Пропавшее списывали на производственные нужды, общий ущерб составил более 1,5 млн рублей.

Все 13 хорошо знакомых фигурантов были признаны виновными в совершении серии краж, четверо наиболее активных получили тюремные сроки. Суд приговорил их к лишению свободы на срок от 3 лет 5 месяцев до 5 лет 4 месяцев. У нескольких осуждённых конфисковали имущество для реализации, в частности земельный участок и грузовой автомобиль.

Алтайские куры-несушки и цыплята-бройлеры стоят в среднем по 100 рублей за голову, по данным «Агросервер.ru». Преступники могли вывезти более десяти тысяч кур живыми с птицефабрики.

Напомним, воры-альпинисты украли 5 млн рублей из офисов в Новосибирске. По данным следствия за апрель прошлого года трое скалолазов с помощью лестниц и альпинистского снаряжения проникали через окна верхних этажей зданий в офисы, взламывали сейфы и забирали деньги. Доказать причастность альпинистов к кражам с 2008 по 2015 год удалось благодаря слюне на окурках. Следователям было сложно работать с альпинистами, мужчины не признавали свою вину.