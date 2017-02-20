 

13 друзей похитили более 10 000 кур с птицефабрики на Алтае

 20 февраля, 19:39
подходящие темы
13 друзей похитили более 10 000 кур с птицефабрики на Алтае
Фото с сайта www.tulasmi.ru

Тринадцать алтайских работников разворовали имущество птицефабрики на 1,5 млн рублей. Павловский районный суд дал четверым мужчинам от трёх до пяти лет тюрьмы, узнал 20 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Алтайского края.

Суд вынес приговор банде похитителей кур на Алтае. Тринадцать работников птицефабрики оказались участниками тайной преступной группы в Павловском районе.

Охранники, работники и посторонние для предприятия лица вступили в сговор с ноября 2013 года. Согласно материалам дела они распределили роли и сообща стали похищать корма, птиц и другое имущество, соблюдая режим конспирации. Пропавшее списывали на производственные нужды, общий ущерб составил более 1,5 млн рублей.

Все 13 хорошо знакомых фигурантов были признаны виновными в совершении серии краж, четверо наиболее активных получили тюремные сроки. Суд приговорил их к лишению свободы на срок от 3 лет 5 месяцев до 5 лет 4 месяцев. У нескольких осуждённых конфисковали имущество для реализации, в частности земельный участок и грузовой автомобиль.

Алтайские куры-несушки и цыплята-бройлеры стоят в среднем по 100 рублей за голову, по данным «Агросервер.ru». Преступники могли вывезти более десяти тысяч кур живыми с птицефабрики.

Напомним, воры-альпинисты украли 5 млн рублей из офисов в Новосибирске. По данным следствия за апрель прошлого года трое скалолазов с помощью лестниц и альпинистского снаряжения проникали через окна верхних этажей зданий в офисы, взламывали сейфы и забирали деньги. Доказать причастность альпинистов к кражам с 2008 по 2015 год удалось благодаря слюне на окурках. Следователям было сложно работать с альпинистами, мужчины не признавали свою вину.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 20 января, 15:27 • интервью

Тюрьма в разумных дозах

Дмитрий Петров, отсидевший почти три года по делу «Интерры», в декабре 2016 года вышел на свободу: суд реальный срок заменил на условный. В разговоре с редактором Сиб.фм Дмитрий говорит о своем тюремном опыте, вожделении свободы и людях за решёткой.
 14.04.2016, 07:00 • интервью

Чтобы мы не сдохли

Управляющий партнёр компании Management Development Group Дмитрий Потапенко о девальвации рубля, путинской стагфляции, российском инвест-климате, которого нет, и новом государственном феодализме.
 11.04.2016, 10:40 • статья

Вся система враждебна

На текущей сессии Госдумы ожидается второе чтение законопроекта, расширяющего сферу применения насилия в местах лишения свободы. В мае 2015 года, когда законопроект был внесён, правозащитник Лев Пономарёв назвал его «законом садистов». Историк Ярослав Першин по просьбе Сиб.фм разобрался, в чём суть законопроекта и чем он грозит осуждённым и надзирателям.
самое популярное
 7 февраля, 13:57 • интервью

Карина здесь больше не живёт

Родители убитой школьницы Карины Залесовой рассказали корреспонденту Сиб.фм, как они прожили полтора года после смерти дочери, что может заставить работать следователей и как непросто добиться справедливости в российском суде.
 15 февраля, 12:52 • новость

Женщину расстреляли из ружья в Новосибирске

В Новосибирске на улице Богдана Хмельницкого расстреляли 37-летнюю женщину в упор из ружья, полиция задержала стрелка по горячим следам.
 20 февраля, 09:56 • новость

Пропавший в Шерегеше сноубордист мог тайно вернуться в Новосибирскую область, но потерялся опять

Новосибирский сноубордист был найден живым, сообщили волонтёры со ссылкой на данные МВД, затем полицейские опровергли информацию через добровольцев. СМИ Шерегеша предположили, что он скрывался в родном регионе, жена попросила мужа вернуться в семью и заверила, что вернула пожертвования.
 17 февраля, 13:37 • статья

80 лет в обед: дизайном по логотипу

В феврале утвердили эмблему к празднованию 80-летия Новосибирской области, к такой же дате в Иркутской области на днях выбрали логотип. В чём заключается лихость создателей этой символики и куда делся профессионализм создателей.
 15 февраля, 17:50 • интервью

Жизнь как в кино

Борис Мамлин и Алёна Олейник снимают в своей кинокомпании «Картина мира» кино, которое получает награды в Каннах. За завтраком в кинокафе «Победы» они рассказали о своём отношении к Новосибирску и о том, как снимать такое кино.
 9 февраля, 17:24 • новость

Осуждённый за убийство Залесовой отказался раскаиваться на облсуде в Новосибирске

Новосибирский областной суд рассмотрел дело Матвея Козлова, осуждённого за убийство 16-летней школьницы Карины Залесовой, и взял перерыв до 13 февраля. Сторона защиты пытается убедить суд, что убийство было совершено из сострадания, а сам Козлов раскаялся в содеянном.
присоединяйтесь!
    