 

Экипаж потерпевшего крушение на Алтае вертолёта не регистрировал полёт

 20 февраля, 18:02
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Экипаж потерпевшего крушение на Алтае вертолёта не регистрировал полёт
Фото Александра Орлова из архива Сиб.фм

Экипаж потерпевшего крушение на Алтае вертолёта Robinson R66 не уведомлял о полёте органы организации воздушного движения, следственный комитет возбудил уголовное дело, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ 20 февраля.

По факту крушения вертолёта в акватории Телецкого озера на Алтае 12 февраля следователи завели уголовное дело по признакам преступления по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

«Следствие по-прежнему рассматривает среди основных версий ошибку пилотирования, сложные погодные условия и техническую неисправность воздушного судна, — отметили в пресс-службе. — Вместе с тем сотрудники компании, производившей техническое обслуживание вертолёта, в ходе допросов показали, что вертолёт находился в исправном техническом состоянии».

По предварительным данным, на борту спортивного вертолёта находились пять человек: шеф-пилот Heliport Istra Дмитрий Ракитский, его жена Елена Ракитская, бывший вице-губернатор Республики Алтай Анатолий Банных, заместитель гендиректора Heliport Moscow Мария Козинцева, известный бейсджампер Глеб Вореводин. 13 февраля спасатели обнаружили тело Елены Ракитской среди обломков вертолёта.

Поиски пропавших продолжаются. На данный момент спасателям удалось обнаружить фрагменты вертолёта: откидную крышку переднего правого сидения и три чехла. Следователь осмотрел предметы, затем передал их вместе с технической документацией на вертолёт специалистам Межгосударственного авиационного комитета для дальнейшего исследования.

Напомним, что 13 февраля 2017 года новосибирский экстремал Александр Орлов выложил фотографии поисково-спасательных работ на озере Телецком в Республике Алтай, где разбился вертолёт Robinson с пятью пассажирами на борту.

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