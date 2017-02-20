 

Эксперты проверят воздействие строительства монгольской ГЭС на экологию Байкала

 20 февраля, 08:01
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Эксперты проверят воздействие строительства монгольской ГЭС на экологию Байкала
Фото Алёны Мартыновой

Российские и монгольские власти договорились о создании рабочей группы экспертов, которая оценит воздействие на экологию озера Байкал возможного строительства гидроэлектростанции на реке Селенге, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «Интерфакса» 20 февраля.

В первой половине 2017 года эксперты проверят, как будет воздействовать на Байкал возможное строительство монгольской ГЭС на реке Селенге, которая впадает в озеро. Проект строительства представляет серьёзную экологическую угрозу для Байкала, так как от Селенги озеро ежегодно получает до 50 % притока воды.

«Стороны (Россия и Монголия — прим. Сиб.фм) достигли договорённости создать совместную рабочую группу для комплексного рассмотрения экологических вопросов, связанных с планируемым строительством в Монголии гидротехнических сооружений на водосборной территории Селенги, — пояснил глава МИД Монголии Цэндийн Мунх-Оргил. — Мы с российской стороной согласились обмениваться информацией по оценке воздействия на реку Селенгу и озеро Байкал от возможного строительства ГЭС».

Монголия запланировала построить три гидроэлектростанции: на самой Селенге и на её притоках — Орхоне и Эгийн-голе. Минприроды России выступило против этого проекта. Стоит отметить, что Минприроды РФ добилось заморозки финансирования монгольской ГЭС от Всемирного банка.

Монгольским властям были предложены альтернативные способы поставки российской электроэнергии. В качестве одного из возможных вариантов рассматривается увеличение мощности линии электропередачи Гусиноозёрск-Дархан. Кроме того, Монголии могут предложить стать страной-транзитёром для поставки российской электроэнергии в Китай.

Напомним, что в феврале 2016 года следственный комитет по Иркутской области начал проверку по факту загрязнения Байкала нечистотами.

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