Главный тренер ХК «Сибирь» подал в отставку из-за неудачи команды

Главный тренер новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Андрей Скабелка подал в отставку после того, как команда не смогла попасть в плей-офф — болельщики простили ему неудачный третий сезон, рассказал корреспонденту Сиб.фм руководитель клуба болельщиков «Сибири» Денис Тюрин 20 февраля.

На сайте ХК «Сибирь» опубликовали информацию об отставке главного тренера ХК «Сибирь» Андрея Скабелка. Руководство клуба приняло решение о расторжении контракта по просьбе самого тренера из-за неудачного выступления команды в текущем сезоне.

«Именно с его именем связан пока самый громкий успех клуба — медали чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги, — отмечается на сайте клуба. — Его трудолюбие и упорство, профессионализм и увлечённость заслужили уважение и авторитет в хоккейном мире и позволили вывести ХК „Сибирь“ на новый спортивный уровень».

18 февраля новосибирская команда обыграла в серии буллитов «Автомобилист» из Екатеринбурга со счётом 2:1 в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ. Несмотря на эту победу, в турнирной таблице Восточной конференции «Сибирь» заняла девятое место, уступив китайскому клубу «Куньлунь».

«Андрей Владимирович очень много сделал для новосибирского хоккея, сначала как игрок, сейчас как тренер, — сказал корреспонденту Сиб.фм Денис Тюрин. — Во главе с ним мы провели два отличных сезона. Да, третий сезон получился скомканным и неудачным, но это не значит, что всю вину нужно возложить на тренера. Он сделал серьёзный и сильный шаг, когда подал в отставку. Это его решение и нам остаётся только принять. Мы благодарим Андрея Владимировича за работу и желаем удачи в новом клубе! Жизнь продолжается и мы верим, что Кирилл Фастовский (генеральный менеджер „Сибири“ — прим. Сиб.фм) найдёт достойную замену, и мы будем двигаться вперёд».

23 февраля 2016 года ХК «Сибирь» подписал контракт на два года с белорусским тренером Андреем Скабелкой, сообщает «Коммерсант». Под руководством Скабелки команда выиграла бронзу на Кубке Гагарина, пробилась в финал плей-оффа Восточной конференции и полуфинал плей-оффа на «Востоке». Губернатор области Владимир Городецкий хвалил тренера за работу.

«Возможно, так будет лучше для всех, как для него, так и для клуба: смена обстановки для тренера, новый человек в клубе, со свежими идеями», — прокомментировал новость об отставке главного тренера болельщик «Сибири» Александр Аншаков.

Напомним, что в феврале 2017 года капитан и нападающий новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Степан Санников возглавил сборную России на Шведских хоккейных играх.