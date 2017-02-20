Иностранец в Забайкалье перевозил 13 золотых слитков в коробке с вафлями

Транспортные полицейские в Забайкальском крае задержали иностранного гражданина, пытавшегося вывезти из России 13 слитков золота весом около двух килограммов, узнал корреспондент Сиб.фм 20 февраля из сообщения ведомства.

Гражданство иностранца не указывается. Задержан он был на международном автомобильном пропускном пункте в районе посёлка Забайкальска, который расположен на границе с Китаем.

«Часть слитков предприимчивый иностранный гражданин спрятал в боковой стенке автобуса, остальные слитки поместил в коробку с вафлями. Экспертиза слитков показала наличие в их составе химически чистого золота. Под тяжестью улик вину подозреваемый полностью признал», — сообщает Забайкальское УВД на транспорте.

Стоимость слитков оценена более чем в шесть миллионов рублей. Уголовное дело в отношении иностранца было возбуждено по части 1 статьи 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу Российской Федерации драгоценных металлов». По решению суда иностранный гражданин приговорён к 3,5 годам лишения свободы и выплатит полмиллиона рублей штрафа.

Напомним, в ноябре 2016 года работники таможни в Забайкальском крае задержали нелегальную партию редкого белого нефрита, который неустановленные контрабандисты незаметно подвесили к потолку вагона с пиломатериалами. Поезд, где был обнаружен полудрагоценный камень, следовал в Китай.