 

Кедровые и пихтовые леса Сибири стали продвигаться в горы и на север

 20 февраля, 17:26
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Кедровые и пихтовые леса Сибири стали продвигаться в горы и на север
Фото Алёны Мартыновой из архива Сиб.фм

Красноярские учёные из Института леса имени Сукачёва и Сибирского федерального университета установили, что кедровые и пихтовые леса Сибири постепенно исчезают в южной части традиционных ареалов обитания и продвигаются в высокогорные районы и на север, узнал корреспондент Сиб.фм 20 февраля из сообщения издания «Наука в Сибири».

По словам заведующего лабораторией мониторинга леса доктора биологических наук Вячеслава Харука, основная причина миграции хвойных — изменение климата, который становится более засушливым.

«Пихта и кедр усыхают в Томской области, в Красноярском крае, в Хакасии, в горах Кузнецкого Алатау, Западного и Восточного Саяна. Наблюдается усыхание кедровников Хамар-Дабана в Прибайкалье. Первопричиной этого является возрастание засушливости климата. Кедр и пихта — влаголюбивые виды хвойных, „деревья туманов“, чувствительные к недостатку влаги», — поясняет Харук.

Кроме того, ослабленные засушливым климатом деревья становятся более восприимчивыми к воздействию стволовых вредителей и фитопатогенов. Например, они уже не могут отвечать на атаку жуков-короедов обильным выделением смолы, как это делают здоровые кедры и пихты. К тому же потепление климата привело к увеличению продолжительности периода вегетации, в результате чего вредные насекомые теперь успевают оставить больше потомства. Благоприятно на паразитах сказывается и отсутствие холодных дождливых вёсен, а также ранних осенних заморозков, во время которых возрастает шанс насекомых погибнуть.

Изменения климата привели к тому, что в Сибири начал размножаться нетипичный для региона жук-короед — уссурийский полиграф (Polygraphus proximus). Не так давно он был впервые обнаружен в сибирской тайге специалистами Красноярского центра защиты леса. Именно полиграф способен нанести наибольший вред пихтовым лесам.

«В XXI столетии в Сибири прогнозируется дальнейшее повышение температуры воздуха и возрастание засушливости климата. В сочетании с атаками насекомых это может повлечь исчезновение кедра и пихты из южной части их зон обитания. Места, ставшие непригодными для произрастания пихты и кедра, вероятно, займут засухоустойчивые виды — сосна и лиственница», — прогнозирует Вячеслав Харук.

По его словам, в то же время потепление климата открывает возможности для продвижения темнохвойных на север, в зону доминирования лиственницы, а также в районы высокогорья, в альпийскую лесотундру.

Напомним, в феврале экологи ботанического сада СО РАН в Новосибирске выяснили, что брошенный в лесу Академгородка мусор приводит к росту числа тропинок в геометрической прогрессии. При этом тропинки являются одним из наиболее разрушительных факторов для охраняемых зелёных зон.

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