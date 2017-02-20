Новосибирские учёные создали прототип кристалла для «Звезды Смерти» из Star Wars

Специалисты Института геологии и минераловедения СО РАН разработали LBO-кристаллы, создающие импульсы лазера в 600 млн ватт для термоядерной реакции. Восемь суперлазеров «Звезды Смерти» позволяли Императору разрушать планеты, вызывая термоядерную реакцию в ядре, но физики уверены, что создать супероружие невозможно, узнал 20 февраля корреспондент Сиб.фм в пресс-центре ТАСС.

Сибирские учёные-фотоники создали оптические нелинейные кристаллы из трибората лития (LBO). В ИГМ СО РАН создали ячейку будущего предприятия по производству LBO-кристаллов весом до 2 кг, которые применяются в промышленных и биомедицинских лазерах.

«LBO-кристаллы — это основа для производства лазерных систем будущего. С помощью кристалла мы получили сверхкороткий импульс в 600 млн ватт. Дальше мы собираемся перейти к мощностям порядка 120–40 млн градусов, это новый подход к управляемой термоядерной реакции. Коллеги из США уже получили поток нейтронов, но напряжённые отношения между странами мешают нам свободно сотрудничать», — подчеркнул директор Института геологии и минералогии СО РАН Николай Похиленко.

Проще говоря, оптический элемент на основе LBO-кристалла позволит послать значительно увеличить ток энергии лазера при обстреле мишени, затрачивая ту же мощность из розетки. Новосибирские учёные не уверены, хватит ли этого для достаточно мощного термоядерного синтеза, так как требуется вырастить кристалл в несколько раз больше.

«Звезда Смерти» — главное оружие Империи из вселенной Star Wars — использовала восемь сверхмощных лазеров для разрушения планет, предположительно вызывая термоядерную реакцию в ядре планеты. Лазерные установки располагались вокруг вогнутой линзы «Глаз», которая служила продолжением огромного увеличивающего кристалла Звезды Смерти. Суперлазер объединял все восемь лучей, они черпали энергию из гигантского фузионного ядра — термоядерного реактора — через турбинные генераторы.

Принцип работы «Звезды Смерти» воплотить невозможно, так как комбинация из нескольких лазерных лучей позволяет им беспрепятственно проходить друг через друга, признавались американские физики в интервью Space.com. Специалисты подчеркнули, что большинство современных лазеров имеют мощность в 2 петаватта, а для галактического супероружия нужна невообразимая мощь. При выстреле высвободится колоссальная энергия, которая расплавит секретное оружие Империи. Экономисты подсчитали, что это обошлось бы Императору в 193 квинтиллиона долларов, или 4,3 % ВВП Галактики «Звёздных Войн».

Напомним, как томский аспирант Евгений Гарин научно обосновал, что «Звёздные войны» — плагиат «Кащея Бессмертного». Сотрудник Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) подчеркнул, что разработанная им в 2015 году программа-антиплагиатор нашла совпадения сюжетов и персонажей IV эпизода «Звёздных Войн» и советской экранизации сказки о Кощее Бессмертном. По данным программы, Люк Скайвокер — это Никита Кожемяка, Лея Органа на самом деле — Марья Моревна, а магистр Йода идентичен Старичку-сам-с-перст-борода-семь-верст, который передаёт главному герою народной саги силу.