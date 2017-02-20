 

Новосибирские власти по ошибке раздали юбилейные медали с цветами итальянского флага

 20 февраля, 16:54
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Новосибирские власти по ошибке раздали юбилейные медали с цветами итальянского флага
Фотографии и иллюстрация пресс-службы НСО

Цвета регионального флага перепутали при создании медали «80 лет Новосибирской области», посвящённой юбилею НСО — из-за этой ошибки порядок цветов стал соответствовать флагу Италии, рассказал 20 февраля корреспонденту Сиб.фм общественник Евгений Митрофанов.

16 февраля губернатор Владимир Городецкий начал раздавать юбилейные наградные знаки с перепутанными цветами регионального флага. Напомним, что на флаге Новосибирской области вертикальные полосы расположены в таком порядке (слева направо): красный, белый, синий, белый, зелёный цвета. На юбилейной медали красную и зелёную полосу перепутали местами. Таким образом на новосибирской награде появился флаг Италии.

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«На мой взгляд, наградная символика имеет строго определённые требования к своему виду, — прокомментировал корреспонденту Сиб.фм Евгений Митрофанов. — Ошибку допустили как конкретные лица в правительстве, заказавшие медаль, так и сам губернатор, который не смог при вручении медали определить по внешнему виду несоответствие флагу региона. В целом всё это говорит о снижении качества управления регионом. Губернатор совершает ошибку за ошибкой, пора на пенсию».

Флаг Новосибирской области

На сайте областного правительства отмечается, что было изготовлено 50 тысяч комплектов медалей. Владимир Городецкий подписал постановление об их изготовлении 27 сентября 2016 года. Медали отлили из металла золотистого цвета, диаметр каждой составил 32 миллиметра. На лицевой стороне награды выгравирован географический контур Новосибирской области, на оборотной — герб региона.

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Медаль вручают за «плодотворную профессиональную и общественную деятельность», которая способствовала социально-экономическому и культурному развитию региона.

Напомним, что в октябре 2016 года управление делами правительства и губернатора Новосибирской области разместило на сайте госзакупок аукцион на приобретение 108 сувенирных часов с рубинами и символикой грядущего юбилея региона за 387,7 тысячи рублей.

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