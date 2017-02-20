 

Новосибирский ресторан может заплатить штраф за военный марш СС — юрист

 20 февраля, 19:35
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Новосибирский ресторан может заплатить штраф за военный марш СС &mdash; юрист
Советские войска бросают фашистские знамёна у Кремля. Иллюстрация с сайта ak-group.ru

В одном из пивных ресторанов на Красном проспекте Новосибирска диджей включил для посетителей запрещённый немецкий военный марш СС времён Второй мировой войны, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения НГС 20 февраля.

Жительница Новосибирска пожаловалась на то, что 19 февраля в пивном ресторане в центре Новосибирска диджей включал нацистскую песню времён Третьего Рейха «Зиг хайль, Виктория!» (Sieg heil Victoria! — «Да здравствует Победа!») исполнителя Хорста Весселя (Horst Wessel).

Девушку возмутило, что в заведении громко включали нацистскую песню времен Третьего рейха: «Мы попросили официанта выключить музыку, но нам посоветовали потерпеть», — цитирует слова читательницы НГС.

Владелец ресторана сказал, что у них играла музыка из немецкого ресторана «Хофбройхаус», поскольку новосибирское заведение позиционирует себя как немецкий пивной ресторан.

Стоит отметить, что песня Sieg Heil Viktoria является известным военным маршем СС времён Второй мировой войны. В тексте песни упоминаются Сталин, Черчилль и Рузвельт. В настоящее время в Германии этот марш запрещён, за его публичное проигрывание нарушителю может грозить до трёх лет лишения свободы.

Юрист центра защиты прав СМИ Ольга Воронова пояснила корреспонденту Сиб.фм, что пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики в России влечёт за собой административную ответственность и штрафы. Согласно статье 20.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ, юридическим лицам грозит штраф от 10 до 50 тысяч рублей, а должностным лицам — от одной до четырёх тысяч рублей.

Напомним, что в январе 2016 года новокузнецкая юридическая компания сделала рекламу с нацистским пропагандистом и политическим деятелем Йозефом Геббельсом.

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