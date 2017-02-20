Омская спортсменка стала лучшим стрелком России из пистолета

Олимпийская чемпионка Виталина Бацарашкина стала лучшей в спортивной стрельбе из малокалиберного оружия на чемпионате России. Также омские стрелки завоевали две серебряные и бронзовую медаль, узнал 20 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения администрации Омской области.

Серебряный призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро подтвердила статус одного из лучших спортивных стрелков страны. Виталина Бацарашкина показала лучший результат в стрельбе из пневматического пистолета среди женщин на чемпионате России в Ижевске. Она набрала 389 очков из 400 возможных в своей квалификации и в финале обошла Любовь Ясюкевич из Липецкой области.

Омская спортсменка Юлия Эйдензон взяла бронзу и серебро в стрельбе из пневматической винтовки по движущимся мишеням, в том числе с разной скоростью. Призёр Олимпиады в Афинах Дмитрий Лыкин стал вторым в этой же дисциплине среди мужчин.

Напомним, капитан новосибирского хоккейного клуба возглавил сборную страны на Евротуре. Главный нападающий ХК «Сибирь» Степан Санников повёл российских спортсменов на Шведских хоккейных играх в Гётеборге. Это третий этап хоккейного Евротура 2016/2017, национальная сборная России одержала победу в играх 9-12 февраля.