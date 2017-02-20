 

Пенсионер из Екатеринбурга в одиночку проедет по Байкалу на коньках

 20 февраля, 18:30
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Пенсионер из Екатеринбурга в одиночку проедет по Байкалу на коньках
Фото Алёны Мартыновой

Бывший слесарь из Екатеринбурга 63-летний Леонид Букрин намерен в одиночку пересечь озеро Байкал на коньках и лыжах, узнал корреспондент Сиб.фм 20 февраля из сообщения уральского издания «Наша газета».

Намеченный маршрут составит около тысячи километров — он соединит максимально удалённые друг от друга точки озера, вытянутого с севера на юг. В 2016 году пенсионер, увлекающийся экстремальными путешествиями, уже приезжал в Сибирь и выходил на лёд Байкала, однако тогда сумел преодолеть только половину запланированного маршрута — помешала плохая погода. В этом году Букрин рассчитывает всё же выполнить задуманное, потратив на переход целый месяц.

Пенсионер отправится в путь с минимумом багажа, ночевать он намерен в палатке прямо на льду, а в качестве питания берёт с собой в основном консервы и мясо, высушенное по собственной технологии. Старт похода намечен на конец февраля.

Букрин — заслуженный путешественник России, своему увлечению он отдал 40 лет жизни. За это время прошёл весь Полярный Урал, побывал на Камчатке и на Сахалине, и даже достиг Северного полюса.

Напомним, что в похожую экспедицию по льду Байкала в феврале отправятся туристы из Франции, имеющие инвалидность по слуху или зрению. Вдохновителем и организатором похода выступает известный французский общественный деятель, слепой путешественник 68-летний Жеральд Мюллер, собравший членов французских ассоциаций поддержки людей с ограниченными возможностями.

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