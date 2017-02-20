 

Пропавший в Шерегеше сноубордист мог тайно вернуться в Новосибирскую область, но потерялся опять

 20 февраля, 09:56
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Пропавший в Шерегеше сноубордист мог тайно вернуться в Новосибирскую область, но потерялся опять
Фото с сайта www.vk.com/la_kemerovo

Новосибирский сноубордист был найден живым, сообщили волонтёры со ссылкой на данные МВД, затем полицейские опровергли информацию через добровольцев. СМИ Шерегеша предположили, что он скрывался в родном регионе, жена попросила мужа вернуться в семью и заверила, что вернула пожертвования, узнал 20 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения поискового отряда «Лиза Алерт. Кузбасс».

Пропавший фрирайдер Роман Самборский из Бердска нашёлся живым спустя пять дней поисков, однако затем снова пропал. Волонтёры «Лиза Алерт. Кузбасс» передали информацию полиции об успешном поиске 18 февраля. Однако в тот же день добровольцы разместили опровержение на своём сайте, ссылаясь на сообщение сотрудников МВД о продолжении поисков.

Ранее СМИ Шерегеша со ссылкой на очевидцев писали, что пропавший Роман Самборский уехал в Новосибирск в день начала поисков, 13 февраля. Журналисты Gesh.info предположили, что сноубордист старался инсценировать свою гибель в Шерегеше, втайне от жены уехав на такси в Новосибирскую область.

На страничке жены пропавшего «ВКонтакте» появилось подтверждение, что Роман Самборский уехал из Шерегеша на попутном автомобиле с семейной парой. Пользователь под именем Лера Самборская написала, что он был замечен в Новосибирской области, что поиски продолжаются, и попросила Романа выйти на связь и вернуться в семью. Женщина заверила неравнодушных, что начала возвращать деньги, пожертвованные на поиск сноубордиста и вернёт все пожертвования до конца.

Ранее гражданка Самборская допустила, что видела мужа на видеозаписях двух регистраторов. В день предполагаемой пропажи на склонах горы Зелёной похожий мужчина появился на видео, он шёл по дороге от «Сектора Е» до посёлка Чугунаш. Затем жена пропавшего утверждала, что его точно нет в Шерегеше и поисковая операция на горнолыжном курорте прекращена.

Супруга заявила о пропаже 30-летнего туриста на секторе «А» в полицию вечером 13 февраля, группы спасателей на четырёх-пяти снегоходах прочёсывали склоны горы Зелёная всю ночь,согласно хронике событий на Gesh.info. Затем 14 февраля глава Таштагольского района Владимир Макута задействовал вертолёт и лично отправился искать пропавшего на снегоходе.

Напомним, пять новосибирских сноубордистов в ноябре 2014 года попали в снежную ловушку в Шерегеше. Пропавших молодых людей сумела обнаружить группа спасателей на снегоходах, которые доставили их в ближайшее кафе, чтобы те согрелись. Туристы сами позвонили диспетчеру поисково-спасательной службы и рассказали, что не могут выбраться из снежной ловушки из-за сильной метели и нулевой видимости.

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