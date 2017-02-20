 

Водитель грузовика не пропустил скорую помощь с тяжелобольным в Новосибирске

 20 февраля, 07:10
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Водитель грузовика не пропустил скорую помощь с тяжелобольным в Новосибирске
Фото Андрея Ксенчука из архива Сиб.фм

В центре Новосибирска водитель грузовика отказался освободить проезд для машины скорой помощи, которая везла тяжелобольного в больницу, узнал корреспондент Сиб.фм 20 февраля из сообщения АСТ-54.

Инцидент произошёл во дворе одного из домов на улице Фрунзе в Центральном районе Новосибирска. Машина скорой помощи везла тяжелобольного. Через двор проехать быстро не удалось — грузовой автомобиль частично перекрыл проезд.

Очевидец заснял на видео, как сотрудники скорой помощи пытаются уговорить водителя грузовика освободить проезд. По данным АСТ-54, водитель сказал медикам, что «время — это деньги» и терять даже пару минут он не намерен. Уговоры продолжались примерно 20 минут, но водитель грузовика так и не пропустил скорую.

Стоп-кадр с видео подписчика АСТ-54

Очевидцы конфликта стали искать владельцев припаркованных рядом с проездом автомобилей — их удалось найти. Без лишних слов водители убрали автомобили, чтобы машина скорой проехала.

В этот же день новосибирские следователи начали проверку видео со скандалом водителей из-за дороги для скорой после публикации в АСТ-54. В ведомстве выясняют обстоятельства конфликта, в котором фигурировала ненормативная лексика. По результатам доследственной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что в январе 2017 года красноярский депутат предложил машинам скорой помощи таранить безответственных водителей, однако это не нашло поддержки у депутатов Госдумы РФ. Притом они предлагали ввести уголовное наказание за воспрепятствование работе скорой помощи, повлекшей смерть или тяжкий вред здоровью пациента. Как сообщал RT.ru, поправка предполагает расценивать это как непреднамеренное убийство в случае трагических последствий. Профильный комитет Госдумы планирует внести поправки на заседании в феврале.

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