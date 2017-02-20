Житель Новосибирска обознался и напал с топором на незнакомцев

В Новосибирске суд вынес приговор мужчине, который в нетрезвом состоянии напал с топором на прохожих, — их он по ошибке принял за своих обидчиков, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «Комсомольской правды» 20 февраля.

По версии следствия, мужчина возвращался домой в состоянии алкогольного опьянения. Возле дома он вступил в перепалку с компанией молодых людей. Они его сильно избили. Когда мужчина зашёл домой и выглянул в окно, он увидел припаркованную во дворе машину своих обидчиков, как ему показалось. Он сбросил из окна своей квартиры вниз металлическую трубу, попав по машине. Как оказалось, автомобиль принадлежал другому человеку.

Владелец автомобиля и его брат вышли на шум сигнализации проверить, что случилось. Они вызвали полицию, когда обнаружили повреждения. Тем временем мужчина увидел их из окна и решил, что эти люди и есть его обидчики. Он схватил с кухни топор и выбежал во двор, угрожая незнакомцам расправой. Воплотить в жизнь угрозы он не успел — у него отобрал топор его брат.

Мировой судья судебного участка № 6 Дзержинского района вынес приговор в отношении мужчины с топором. За преступление по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством») он проведёт девять месяцев в колонии строгого режима. В суде подсудимый извинился за инцидент, свою вину частично признал.

Напомним, что в марте 2014 года кузбасский плотник напал с топором на сожительницу, потому что она отказалась с ним прогуляться.