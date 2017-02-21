 

Банк Финсервис сделает вторую попытку утвердиться на новосибирском рынке

 21 февраля, 14:37
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Банк Финсервис сделает вторую попытку утвердиться на новосибирском рынке
Фото с сайта kriza.com.ua

В Новосибирске открылось сибирское представительство Банка Финсервиса, его возглавил экс-управляющий банка «Зенит» Дмитрий Синицын, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы банка 21 февраля.

Как отмечают в пресс-службе, это второе открытие Банка Финсервиса в Новосибирске. В первый раз банк открыл филиал в 2008 году, в разгар кризиса. Тогда банку не удалось утвердиться на новосибирском рынке.

Спустя девять лет центральное руководство банка решило сделать повторное открытие. Собственники считают, что сейчас как раз подходящее время для развития региональной сети банка. Управляющим сибирским представительством банка стал Дмитрий Синицын, который раньше возглавлял банк «Зенит» в Новосибирске.

Финансовая безопасность: бережёного банк бережёт

Банк Финсервис является универсальным банком, который обслуживает и кредитует физических и юридических лиц. Банк по размерам активов вошёл в топ-100 российских банков, которые составили «Коммерсант», «Интерфакс», ИА Banki.ru и РИА Рейтинг.

По данным российских стандартов бухгалтерского учёта, на 1 декабря 2016 года активы банка составляли 79,5 млрд рублей, а собственный капитал — 7,1 млрд рублей. При этом чистой прибыли насчитывалось 748 млн рублей.

В России у Банка Финсервиса работает собственная сеть офисов и банкоматов в Москве и Санкт-Петербурге, Челябинской, Оренбургской, Московской, Архангельской, Саратовской и Рязанской областях, а также в Башкирии, Алтайском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.

Напомним, что в августе 2015 года банковский сервис для предпринимателей Modulbank провёл исследование и выяснил, чем руководствуются предприниматели при необходимости заведения нового счёта или просто смены банка, с которым они ведут дела.

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