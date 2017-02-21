Бурятские железнодорожники решили бороться с коровами законодательно

Руководство Восточно-Сибирской железной дороги (входит в структуру РЖД) обратилось к правительству Бурятии с предложением увеличить штрафы за выпас скота в опасной близости с железнодорожными путями, чтобы исключить риски для жизни и здоровья паровозных бригад и пассажиров, узнал корреспондент Сиб.фм 21 февраля из сообщения компании.

Как пояснил на совещании в правительстве региона замначальника дирекции ВСЖД по Улан-Удэнскому региону Сергей Камнев, за 2016 год в границах Республики Бурятии локомотивные бригады 91 раз применяли экстренное торможение, чтобы избежать наезда на крупный рогатый скот. Всего в течение года железнодорожники зафиксировали 943 случая, когда сельскохозяйственные животные находились в опасной близости от железнодорожного пути.

«Хочу напомнить тяжёлые последствия наезда поезда на животное в Челябинской области в августе 2011 года, когда из-за повреждения тормозов у локомотива произошло столкновение с поездом, в результате чего погибла локомотивная бригада», — подчеркнул Сергей Камнев.

В ходе совещания железнодорожники предложили использовать в Бурятии положительный опыт взаимодействия РЖД и властей Республики Хакасии, которые в феврале внесли в региональное законодательство поправки, предусматривающее увеличение штрафа за неорганизованный выпас домашнего скота до 5 тысяч рублей. В марте эти поправки должен утвердить республиканский парламент.

В Бурятии с подачи железнодорожников разработаны аналогичные поправки, увеличивающие штрафы для рядовых граждан до 1-5 тысяч рублей, для юридических лиц до 4-10 тысяч рублей. По данным агентства «Интерфакс-Сибирь», в настоящее время штраф за неорганизованный выпас скота в республике составляет только около ста рублей.

Инициатива железнодорожников была принята к рассмотрению. Исполняющий обязанности вице-премьера республики по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Даба-Жалсан Чирипов отметил необходимость повышения ответственности за выпас скота не только для владельцев животных, но и для органов местного самоуправления.

Напомним, в январе в Новосибирской области в районе села Крутишка конь, запряжённый в сани, примёрз подковами к асфальту. Водитель иномарки Toyota Сorolla, выехавшей из-за поворота, не успел заметить животное и сбил его. Лошадь в результате аварии погибла, её хозяева, находившиеся в санях, не пострадали.