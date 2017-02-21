«Дочка» новосибирской S7 Group получила доступ в космос

Компания «С7 Космические транспортные системы», входящая в новосибирскую S7 Group, впервые примет участие в запуске ракеты в космос — компания получила лицензию на право участия в международном сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы S7 21 февраля.

ООО «С7 Космические Транспортные Системы» (КТС) — дочерняя компания холдинга S7 Group. «С7 КТС» получила лицензию на участие в космических запусках в Российской Федерации, что даёт возможность исследовать и использовать космическое пространство в мирных целях.

Кроме того, имея эту лицензию, компания «С7 КТС» может заниматься аналитической интеграцией работ по обеспечению запусков космических аппаратов с космодрома Байконур. Для этих целей будет использоваться космический ракетный комплекс «Зенит-М».

В 2017 году планируется запуск ракеты-носителя «Зенит» с космодрома Байконур. «С7 КТС» будет обеспечивать аналитическую интеграцию пусковой кампании. Кроме того, на ней лежит организация взаимодействия предприятий международной кооперации в ходе подготовки и осуществления пуска.

Напомним, что в сентябре 2016 года новосибирская S7 Group подписала контракт с группой компаний Sea Launch о покупке космодрома «Морской старт», который базируется на острове Рождества в Тихом океане.

В декабре 2016 года группа компаний S7 и ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» подписали документы, по которым S7 стала собственником космодрома «Морской старт» и взяла на себя часть эксплуатационных расходов. В планах компании — совершение до 70 коммерческих пусков в течение 15 лет.