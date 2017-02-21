Нефтяная «дочка» Petroneft потушила газовые факелы ради энергокомплекса в Томской области

Томский экопрокурор вынудил нефтяников отказаться от сжигания попутного нефтяного газа и превратить его в электроэнергию и отопление. Дочернее предприятие зарубежной Petroneft вложило более 94 млн рублей в газотурбинные электростанции, узнал 21 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Томской области.

Два томских нефтяных месторождения объявили неблагоприятными для экологии региона. Природоохранная прокуратура установила, что при нефтедобыче на Арбузовском и Линейном месторождениях сжигается слишком много попутного газа, что ведёт к дополнительному загрязнению воздуха.

Районный суд Томска обязал компанию ООО «Стимул-Т» вернуть проектный уровень сжигания попутного нефтяного газа из упомянутых скважин в Александровском районе. Также нефтедобывающую компанию оштрафовали по части 2 статьи 7.3 КоАП РФ «Нарушение условий лицензии пользования недрами» и части 1 статьи 8.10 КоАП РФ «Нарушение требований по рациональному использованию недр». Общая сумма штрафов составила более 1,9 млн рублей.

Нефтяники решили использовать высвобождающийся газ в качестве топлива вместо того, чтобы его сжигать. Компания построила энергокомплекс на базе газотурбинных электростанций стоимостью более 94 млн рублей. Поступающий газ начали использовать для выработки электроэнергии и отопления помещений на Арбузовском и Линейном месторождениях.

Томская компания ООО «Стимул-Т» является дочерним предприятием международной организации Petroneft. Ирландская компания владеет 50 % своих активов, другая половина была отдана на откуп индийской Oil India Limited в 2014 году. Нефтедобывающая Petroneft делит рынок нефтедобычи в Томской области напополам с компанией Arawak. Официальный сайт компании заверяет, что основные интересы Petroneft лежат в Западно-Сибирском регионе, но рассматриваются и другие области России.

Напомним, томские учёные предложили удешевить производство бензина в шесть раз за счёт нефтяного газа. Нефтехимики Томского политехнического университета утверждают, что нанокатализаторы помогут переработать газ из нефтяных скважин в арены, олефины и высокооктановые бензины класса «Евро-5» и «Евро-6» вместо сжигания газа. Микропоры размером с молекулу пропана и бутана работают как катализаторы и модификаторы при нагревании, что также позволяет тратить меньше энергии на переработку бензина. Такая экспериментальная установка прошла успешные испытания на Мыльджинском месторождении в 2014-2015 годах.