Два бронетранспортёра попали в ДТП на въезде в Новосибирск

Два армейских бронетранспортёра столкнулись друг с другом на Бердском шоссе на окраине Новосибирска, узнал корреспондент Сиб.фм 21 февраля из сообщения мобильного приложения «Автоспас».

Столкновение произошло около 13:30 по местному времени. Судя по видео, опубликованному на портале YouTube, обе машины не получили значительных повреждений, пострадавших людей в ролике тоже не видно. Тем не менее колонне пришлось на какое-то время остановиться, частично перекрыв трассу. Причиной ДТП, по данным очевидцев, могла стать обледеневшая дорога.

«Колонна из трёх БТРов с сопровождением двигалась по Бердскому шоссе со стороны Матвеевки в сторону города. В районе остановки „Звёздная“ средний БТР неожиданно развернуло и поставило поперёк дороги, и в этот момент его стукнул другой БТР, который двигался замыкающим. В результате аварии боевые машины оказались не повреждены», — говорится в сообщении «Автоспаса».

После вынужденной остановки колонна выстроилась снова и продолжила движение.

Напомним, в августе 2015 года сотрудники ГИБДД задержали на улицах Читы бронетранспортёр, которым управлял водитель с явными признаками алкогольного опьянения. Машина двигалась по дороге, периодически выезжая на встречную полосу. В ходе погони за военным автомобилем патруль ГИБДД зажал его в жилом дворе, однако водитель БТР и его пассажир отказались выходить из машины. Чтобы достать их, инспекторы вынуждены были разбить окно кувалдой. Внутри бронетранспортёра они обнаружили двух солдат и сдали их военной комендатуре.