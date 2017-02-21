 

Новосибирские геологи приравняли якутское месторождение Томтор к золотовалютным резервам России

 21 февраля, 08:30
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Новосибирские геологи приравняли якутское месторождение Томтор к золотовалютным резервам России
фото Алексея Дружинина с сайта www.rostec.ru

Новосибирские исследователи СО РАН оценили крупнейшее в мире месторождение редкоземельного ниобия «Томтор» в 300 млрд $, что сравнимо с золотовалютным резервом Центробанка России. Полностью разведан один из трёх участков «Буранный» — общая стоимость запасов в Якутии может достичь 1 трлн $ США, узнал корреспондент Сиб.фм на пресс-конференции директора Института геологии и минералогии СО РАН Николая Похиленко.

Геологи СО РАН разведали ресурсы месторождения «Томтор» на северо-западе Республики Саха. Участок «Буранный» содержит 75 млн тонн ниобия, 153 млн тонн редкоземельных металлов и 2 млн тонн фосфора, по оценкам экспедиций.

Сибирские учёные утверждают, что запасы разведанного участка «Буранный» имеют стоимость около 300 млн долларов. Они начали геологическую разведку двух новых участков в составе месторождения — по предварительным оценкам, общая стоимость вырастет до триллиона долларов. Однако специалисты предупреждают, что без длительного финансирования разведывательных работ компании не начнут разработку.

«Сейчас наукоёмкое производство в стране потребляет 1 200 тонн редкоземельных металлов в год, но к 2025 году потребность возрастёт до 18-20 тысяч тонн. Добывающие компании не выходят на новые месторождения из-за высоких рисков, половина конкурсов „Роснедр“ не приводят к разработкам: мало пользы, сложные руды, отсутствие инфраструктуры. „Росгеология“ планирует нагрузить нас исследованиями, впоследствии компании будут бороться за новые „сладкие“ месторождения, в том числе мировые гиганты», — уверен директор Института геологии и минералогии СО РАН Николай Похиленко.

Месторождение «Томтор» считается крупнейшим в мире по запасам редкого ниобия. Сплавы с этим металлом применяются при создании трубок с ядерным топливом для твёрдофазных ядерных реактивных двигателей — они в свою очередь позволят осуществить космическую экспедицию на Марс.

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