 

Яндекс предложил побегать по эскалатору в задачке перед контрольной по математике в Новосибирске

 21 февраля, 18:20
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Яндекс предложил побегать по эскалатору в задачке перед контрольной по математике в Новосибирске
Фото с сайта www.fiesta.city

Новосибирский корреспондент Сиб.фм нашёл ошибку в тестовой задаче к Всероссийской контрольной по математике 21 февраля. «Яндекс» предложил бегом догнать девушку на соседнем эскалаторе. Однако ответом должен быть штраф в 100-200 рублей, согласно КоАП РФ.

Компания «Яндекс» предложила любителям математики неоднозначную задачку, решение которой теоретически приведёт к административному правонарушению. Тестовый вариант ежегодной Всероссийской контрольной по математике «Что и требовалось доказать» опубликовали 20 февраля.

Седьмая задача рассказывает о встрече Сергея и Юли в метро посреди противоположных движущихся эскалаторов. «Сергей хочет познакомиться с девушкой, но если он побежит вниз, то по пути может уронить несколько женщин, детей и стариков», — пишет неизвестный автор задачи. Сергей должен бежать вверх, а затем вниз, догоняя девушку на попутном эскалаторе. Помимо прочих условий задачи, читателю предлагается рассчитать разницу скоростей бега вверх и вниз.

Корреспондент Сиб.фм выяснил, что разницы между бегом вверх и вниз нет — это будет расценено как административное правонарушение на транспорте.

Московское метро грозит предупреждением и штрафом до 100 рублей, такую же сумму придётся отдать Сергею в Санкт-Петербургском метрополитене. Нарушение правил пользования Новосибирским метрополитеном влечёт предупреждение или штраф от 100 до 200 рублей.

Напомним, патриотичное, но неверное решение задачи школьной олимпиады в Новосибирске стало интернет-мемом. Участникам олимпиады нужно было решить задачку о курсе валют: «Доллар в два раза дороже рубля, а евро в три раза дороже доллара. Что лучше, 17 рублей или 3 евро?» «Дети написали, конечно, евро, так как он по условию задачи в 6 раз больше рубля. Однако верный ответ оказался „рубли“, а обоснование ответа: мы в России живём и рубли — наши деньги», — признавалась мать четвероклассника Светлана.

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