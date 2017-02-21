Новосибирская филармония начала сотрудничать с консерваторией

Новосибирская филармония начала сотрудничать с Новосибирской государственной консерваторией имени Глинки, наметив первый совместный благотворительный проект, передаёт корреспондент Сиб.фм с пресс-конференции 21 февраля.

Идея благотворительного концерту в поддержку консерватории принадлежит её выпускнику — скрипачу, дирижёру, президенту Фонда культурных и образовательных программ «Открытое море» Михаилу Симоняну. В январе 2017 года он возглавил попечительский совет филармонии.

«Для нас это не только сбор средств, но и попытка обратить внимание деловых кругов на проблемы сохранения исторического наследия Новосибирска, повышения качества музыкального образования и условий жизни студентов, — сказал Михаил Симонян. — А выступление звёзд мировой величины, несомненно, привлечёт внимание горожан и станет ярким событием в культурной жизни Новосибирска».

На приглашение Симоняна выступить на концерте отозвались известные и талантливые музыканты. В их числе — солист Венской оперы украинский тенор Дмитро Попов, сопрано с международной карьерой Юлия Новикова, сингапурский дирижёр Даррелл Ан. Вместе со скрипачом Михаилом Симоняном они разделят сцену с Новосибирским академическим симфоническим оркестром.

На концерте будут звучать известные оперные арии и произведения русских и зарубежных композиторов. Музыканты выступят без гонорара. Собранные от благотворительного концерта деньги направят на поддержку образовательной деятельности консерватории: приобретение музыкальных инструментов и учебных пособий, стажировки студентов, научные, конкурсные и фестивальные проекты, проведение выездных концертов.

«Новосибирская консерватория — единственная в своём роде в восточной части нашей страны, — подчеркнул директор Новосибирской филармонии Бейбит Мухамейдин. — Перспективы нашего взаимодействия очень велики. Благотворительный концерт — первый совместный проект, который откроет перспективы развития».

«Нельзя сказать, что мы раньше не сотрудничали с филармонией. Скорее мы вступили на новый этап сотрудничества, — отметил директор Новосибирской консерватории Константин Курленя. — Порядка 90 % сотрудников филармонии — это выпускники консерватории. Принято считать, что консерватория — это кузница кадров для концертных организаций, не только новосибирских.

Но сегодня обстоятельства складываются таким образом, что пора обратить пристальное внимание на состояние самой консерватории.

Одно дело, когда вуз располагает великолепным творческим коллективом и профессорско-преподавательским составом, и другое дело — каким образом консерватория живёт».

Напомним, что 3 марта в 19:00 состоится концерт в поддержку Новосибирской государственной консерватории имени Глинки в Государственном концертном зале имени Каца Новосибирской филармонии.