 

Путин дал старт избирательной кампании губернатора Томской области

 21 февраля, 20:22
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Путин дал старт избирательной кампании губернатора Томской области
Фото с сайта kremlin.ru

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин ушёл в отставку за месяц до истечения полномочий и сразу же был назначен временно исполняющим обязанности губернатора региона до проведения сентябрьских выборов, узнал корреспондент Сиб.фм 21 февраля из сообщения на официальном сайте Кремля.

Полномочия 60-летнего Жвачкина, который занимает пост губернатора Томской области с весны 2012 году, истекали 17 марта. Указ президента о досрочной отставке главы региона был подписан 21 февраля, после того как состоялась встреча Жвачкина с Владимиром Путиным. Ещё в статусе губернатора Жвачкин доложил главе государства об успехах в социально-экономическом развитии Томской области.

Согласно стенограмме беседы, Владимир Путин назвал результат, достигнутый властями области за последние пять лет, хорошим и поинтересовался у губернатора, готов ли тот принять участие в новых выборах главы региона.

«Да, Владимир Владимирович. Сложная, непростая, но интересная работа. Мы работаем командой, и, конечно, хотелось бы закрепить некоторые позиции, которые удалось завоевать, вместе с томичами, потому что у нас удивительные люди, — делать так, чтобы всё-таки жизнь становилась лучше. Это самая главная задача, по-моему, для всех», — ответил президенту Жвачкин.

Владимир Путин, подчеркнув, что команда губернатора «демонстрирует работоспособность, желание работать и умение», подписал указ о назначении Жвачкина исполняющим обязанности. Выборы главы региона пройдут в сентябре в единый день голосования.

Напомним, в начале февраля глава Томской области заявлял, что не собирается досрочно оставлять свой пост, а намерен баллотироваться на следующий срок.

«Три ключа есть: это собственное желание, самое главное, это выбор людей и позиция федерального центра, — подчеркнул тогда Жвачкин. — Собственное желание есть, и я СМИ давно сказал, что иду на выборы. За пять лет надо закончить то, что мы начали. Но выборы в сентябре, поэтому время ещё есть».

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