Сибирские университеты получат почти два миллиарда рублей на мировые рейтинги

Новосибирский госуниверситет оказался среди семи ведущих вузов для Минобрнауки РФ и получит около 850 млн рублей на повышение качества образования в 2017 году. Томским госуниверситету и «Политеху» выделили по 482,2 млн рублей, СФУ в Красноярске субсидируют на 141,5 млн рублей, узнал 21 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте Правительства РФ.

Четыре ведущих сибирских университета попали в программу господдержки Министерства образования и науки РФ. Правительство выделило 10,3 млрд рублей для повышения качества стандартов образования в 21 российском вузе.

Первые семь вузов получат по 849,2 млн рублей от Минобрнауки, в том числе НГУ. В этой группе также оказались Казанский федеральный университет, Высшая школа экономики, ядерный МИФИ и технологический МИСиС, а также Санкт-Петербургский университет информационных технологий.

Два томских вуза получат на двоих почти миллиард рублей — в правительстве одинаково поддержали Томский государственный университет и Томский политехнический. Субсидии в 482,2 млн рублей также получат Дальневосточный федеральный университет, московский медуниверситет имени И. М. Сеченова, Самарский университет имени С. П. Королёва, Санкт-Петербургский «политех» Петра Великого и Уральский вуз имени Б. Н. Ельцина.

Сибирский федеральный университет в Красноярске поддержат на 141,5 млн рублей, в этой же группе находятся БФУ имени Иммануила Канта, Нижегородский университет имени Н. И. Лобачевского, Московский РУДН, Санкт-Петербургский ЛЭТИ, Тюменский и Южно-Уральский госуниверситеты.

Господдержка направлена на повышение качества российского образования и его конкурентоспособности, подчеркнули авторы правительственного документа. В прошлом году для этих целей был отобран 21 вуз, сумма поддержки составила 10,927 млн рублей. Всего за три года было выделено почти 40 млрд рублей по спискам из 64 университетов.

Напомним, пять сибирских вузов попали в международный рейтинг университетов THE за 2016 год. НГУ занял 401-500 место, Томский политех и ТГУ оказались среди 501-600 мест. Новосибирский НГТУ и Красноярский СФУ вошли в список на 801+ местах. Рейтинг Times Higher Education включает в себя около 980 вузов по всему миру и считается одним из крупнейших в мире исследований академической репутации. Число российских вузов в рейтинге выросло с 13 до 24 за год, 15 из них оказались здесь впервые.