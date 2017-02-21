Сильные метели на дорогах Алтая отрезали 168 водителей с детьми от цивилизации

Почти 1 200 км трасс и дорог перекрыли на Алтае из-за аномальной метели — спасатели вызволили из снежного плена 168 человек, в том числе 42 ребёнка. Люди размещены в мобильных пунктах обогрева, синоптики обещают прояснение на следующий день, узнал 21 февраля корреспондент Сиб.фм в МЧС по Алтайскому краю.

Аномальные метели заставили спасателей частично перекрыть федеральную дорогу в Казахстан и 13 междугородних трасс в Алтайском крае. В Республике Алтай перекрыта трасса «Бийск — Барнаул», сотрудники МЧС рекомендуют воздержаться от любых поездок до 22 февраля.

Нулевая видимость на трассах, снег и сильный порывистый боковой ветер заставили водителей покидать авто и искать помощи у МЧС. Сотрудники ведомства разместили 126 взрослых и 42 ребёнка в девяти мобильных пунктах обогрева. Спасатели и пожарные на высокопроходимой технике патрулируют трассы, разворачивают городки жизнеобеспечения и пункты обогрева, а также расчищают путь. Аэромобильная группировка МЧС осуществляет поддержку и поиск с воздуха.

Непогода в Алтайском крае продлится до 22 февраля, подтвердили Сиб.фм в Западно-Сибирском гидрометцентре. Согласно прогнозам жителей региона ждёт прояснение и два дня слабых снегопадов, ветер также будет утихать. Синоптики заранее выпустили штормовое предупреждение на 20 и 21 февраля с прогнозом умеренных и обильных снегопадов, штормового ветра порывами до 27-29 м/c и сильных метелей.

«Февраль в Сибири всегда известен своими метелями, хотя в подобных масштабах это происходило только 13 лет назад. Мы также объявили штормовое предупреждение на Кузбассе. Новосибирск и Томск ощутят умеренные метели, но тем не менее это опасно», — рассказал Сиб.фм пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Нечто подобное ждёт Кузбасс, метеорологи уже объявили штормовое предупреждение в Кемеровской области.

Прогнозы синоптиков убедили главу Алтайского края Александра Карлина объявить в регионе чрезвычайное положение 20 января. Тогда были перекрыты все трассы, на дороги вывели более 600 единиц снегоуборочной и вспомогательной техники.

Напомним, жители Барнаула попали в снежный плен из-за сильных метелей в ноябре прошлого года. ГИБДД по Алтайскому краю закрыла выезд из города для всех видов транспорта во всех направлениях. Метеорологи нашли причину в гигантской фронтальной реке Атлантических циклонов, пришедшей в Западную Сибирь. Как правило, соседние регионы меньше страдают от непогоды.