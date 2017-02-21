 

Сильные метели на дорогах Алтая отрезали 168 водителей с детьми от цивилизации

 21 февраля, 12:52
были упомянуты
подходящие темы
Сильные метели на дорогах Алтая отрезали 168 водителей с детьми от цивилизации
Фото с сайта www.flashnord.org

Почти 1 200 км трасс и дорог перекрыли на Алтае из-за аномальной метели — спасатели вызволили из снежного плена 168 человек, в том числе 42 ребёнка. Люди размещены в мобильных пунктах обогрева, синоптики обещают прояснение на следующий день, узнал 21 февраля корреспондент Сиб.фм в МЧС по Алтайскому краю.

Аномальные метели заставили спасателей частично перекрыть федеральную дорогу в Казахстан и 13 междугородних трасс в Алтайском крае. В Республике Алтай перекрыта трасса «Бийск — Барнаул», сотрудники МЧС рекомендуют воздержаться от любых поездок до 22 февраля.

Нулевая видимость на трассах, снег и сильный порывистый боковой ветер заставили водителей покидать авто и искать помощи у МЧС. Сотрудники ведомства разместили 126 взрослых и 42 ребёнка в девяти мобильных пунктах обогрева. Спасатели и пожарные на высокопроходимой технике патрулируют трассы, разворачивают городки жизнеобеспечения и пункты обогрева, а также расчищают путь. Аэромобильная группировка МЧС осуществляет поддержку и поиск с воздуха.

Непогода в Алтайском крае продлится до 22 февраля, подтвердили Сиб.фм в Западно-Сибирском гидрометцентре. Согласно прогнозам жителей региона ждёт прояснение и два дня слабых снегопадов, ветер также будет утихать. Синоптики заранее выпустили штормовое предупреждение на 20 и 21 февраля с прогнозом умеренных и обильных снегопадов, штормового ветра порывами до 27-29 м/c и сильных метелей.

«Февраль в Сибири всегда известен своими метелями, хотя в подобных масштабах это происходило только 13 лет назад. Мы также объявили штормовое предупреждение на Кузбассе. Новосибирск и Томск ощутят умеренные метели, но тем не менее это опасно», — рассказал Сиб.фм пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Нечто подобное ждёт Кузбасс, метеорологи уже объявили штормовое предупреждение в Кемеровской области.

Прогнозы синоптиков убедили главу Алтайского края Александра Карлина объявить в регионе чрезвычайное положение 20 января. Тогда были перекрыты все трассы, на дороги вывели более 600 единиц снегоуборочной и вспомогательной техники.

Напомним, жители Барнаула попали в снежный плен из-за сильных метелей в ноябре прошлого года. ГИБДД по Алтайскому краю закрыла выезд из города для всех видов транспорта во всех направлениях. Метеорологи нашли причину в гигантской фронтальной реке Атлантических циклонов, пришедшей в Западную Сибирь. Как правило, соседние регионы меньше страдают от непогоды.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 26.12.2016, 07:07 • тест

Тест: дивные горы и горные дива

Горы всегда удивляли и восхищали человека. Но много ли вы знаете о дивных горах и горных дивах? Чем, например, известно Дивногорье? Кто такой Симеон Дивногорский? Что произошло на Дивной горе в Угличе? Тест Сиб.фм, подготовленный совместно с компанией «СЛК», застройщиком новосибирского микрорайона «Дивногорский», удивит вас и заставит поверить в чудеса.
 8.12.2016, 15:09 • короче

Короче: метеориты

В связи в упавшим в Хакасии небесным телом Сиб.фм в формате коротких вопросов и ответов рассказывает всё, что надо знать о метеоритах.
 22.09.2016, 17:00 • статья

Красные камни и чёрная пурга

Дети, которые родились и учатся в Норильске, рассказали корреспонденту Сиб.фм о своей повседневной жизни, ощущениях и планах на будущее.
самое популярное
 7 февраля, 13:57 • интервью

Карина здесь больше не живёт

Родители убитой школьницы Карины Залесовой рассказали корреспонденту Сиб.фм, как они прожили полтора года после смерти дочери, что может заставить работать следователей и как непросто добиться справедливости в российском суде.
 15 февраля, 12:52 • новость

Женщину расстреляли из ружья в Новосибирске

В Новосибирске на улице Богдана Хмельницкого расстреляли 37-летнюю женщину в упор из ружья, полиция задержала стрелка по горячим следам.
 20 февраля, 09:56 • новость

Пропавший в Шерегеше сноубордист мог тайно вернуться в Новосибирскую область, но потерялся опять

Новосибирский сноубордист был найден живым, сообщили волонтёры со ссылкой на данные МВД, затем полицейские опровергли информацию через добровольцев. СМИ Шерегеша предположили, что он скрывался в родном регионе, жена попросила мужа вернуться в семью и заверила, что вернула пожертвования.
 20 февраля, 11:10 • новость

Навальный открыл в Новосибирске штаб предвыборной кампании

Известный политик Алексей Навальный открыл в Новосибирске региональный штаб своей предвыборной кампании и намерен стать единственным кандидатом в президенты России от оппозиции.
 17 февраля, 13:37 • статья

80 лет в обед: дизайном по логотипу

В феврале утвердили эмблему к празднованию 80-летия Новосибирской области, к такой же дате в Иркутской области на днях выбрали логотип. В чём заключается лихость создателей этой символики и куда делся профессионализм создателей.
 15 февраля, 17:50 • интервью

Жизнь как в кино

Борис Мамлин и Алёна Олейник снимают в своей кинокомпании «Картина мира» кино, которое получает награды в Каннах. За завтраком в кинокафе «Победы» они рассказали о своём отношении к Новосибирску и о том, как снимать такое кино.
присоединяйтесь!
    