Таяние вечной мерзлоты приведёт к затоплению Красноярского края и ещё семи регионов

Происходящие на Земле изменения климата к середине XXI века приведут к таянию вечной мерзлоты на севере России, и тогда под угрозой затопления окажутся территории восьми регионов, в том числе Красноярский край, узнал корреспондент Сиб.фм 21 февраля из сообщения интернет-газеты Znak.

Прогноз сделан учёными из лаборатории физики климата и окружающей среды Уральского федерального университета (УрФУ), которые работают над мониторингом таяния арктических льдов в кооперации с коллегами из нескольких институтов Российской академии наук, а также из Франции, Германии и Японии. В работе задействована группа специалистов под руководством солауреата Нобелевской премии мира 2007 года, в недавнем прошлом директора Института Лапласа в Париже Жана Жузеля, который считается одним из виднейших климатологов.

В настоящее время международный коллектив климатологов близок к тому, чтобы создать достоверную модель изменения климата на планете на основе анализа данных об испарении воды в различных районах мирового океана и передвижении возникающих воздушных масс. Для этого за последние несколько лет была развёрнута охватывающая всю Арктику сеть мониторинга. Уральцы создавали её российский сегмент.

По словам заведующего лабораторией физики климата и окружающей среды УрФУ доктора физико-математических наук Вячеслава Захарова, собранные данные по составу арктических вод, информация по количеству парниковых газов в атмосфере (прежде всего углекислого газа и метана), а также замеры процессов таяния вечной мерзлоты наталкивают учёных на неутешительные выводы.

«По данным мониторинга на различных международных станциях, температуры вечномерзлотного слоя в Арктике за 50 лет сильно изменились. Раньше было около минус 10 градусов, к 2015 году это уже около минус 5 градусов. Когда будет плюс 1 градус, мерзлотный грунт растает и всё рухнет. Через пять лет невооруженным глазом мы разницы, наверное, ещё не заметим, но через 50 лет будет уже катастрофа. Даже, возможно, быстрее, так как сейчас все процессы идут по нарастающей», — прогнозирует Захаров.

При плюсовых температурах вечная мерзлота растает, изменится ландшафт, и арктическая зона в России превратится в сильно заводнённое пространство.

«Характерная толщина мерзлотного слоя в Западной Сибири — это 20 метров, дальше к востоку есть глубины по 200 и даже по 500 метров. Первыми, что вполне понятно, растают самые тонкие мерзлотные слои в Западной Сибири. Представьте: на 20 метров всё опустится и зальётся водой. Затопит все города Ямала: Салехард, Новый Уренгой, Лабытнанги. Соответственно, вся нефтегазодобывающая инфраструктура пропадёт, все нефтяные и газопроводы. То же Бованенково, порт Сабетта и так далее», — говорит Захаров.

Всего, по прогнозу учёных, в зону риска попадают территории восьми субъектов РФ, включая Архангельскую и Мурманскую области, республику Коми, Ямало-Ненецкий округ, Красноярский край и Якутию.

Предотвратить климатическую катастрофу, по оценке уральских специалистов, могло бы существенное снижение содержания углекислого газа в атмосфере, например, за счёт поглощающего его океанического планктона.

Напомним, в декабре 2016 года директор иркутского Института земной коры Дмитрий Гладкочуб заявил, что движение континентов Земли через 30 млн лет приведёт к тому, что территория Японии соединится с Россией. В ещё более отдалённом будущем Сибирская платформа (кратон), занимающая в настоящее время большую часть Сибири, соединится с подобной ей платформой Северной Америки.