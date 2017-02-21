 

Таможня задержала подозреваемых в контрабанде сибирского леса на 70 млн рублей

 21 февраля, 15:15
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Таможня задержала подозреваемых в контрабанде сибирского леса на 70 млн рублей
Фото Алёны Мартыновой

Новосибирская таможня задержала предпринимателей, которые незаконно вывозили за границу хвойный лес из Иркутской области стоимостью более 70 млн рублей, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы новосибирской таможни 21 февраля.

Таможня возбудила восемь уголовных дел в отношении предпринимателей за контрабанду хвойных лесоматериалов. Стоит отметить, что хвойный лес относится к стратегически важным ресурсам.

«В ходе проверки установлено, что таможенникам были представлены заведомо подложные документы на партии лесоматериалов», — отметили в пресс-службе.

По версии следствия, подозреваемые в период с 2012 по 2014 годы вырубали хвойные деревья на территории Иркутской области. Затем они экспортировали лесоматериалы через посты иркутской таможни за границу: в Японию, Германию, Узбекистан, Азербайджан, Южную Корею и на Сейшельские острова. В общей сложности предпринимателям удалось вывезти более 17 тысяч кубометров леса стоимостью более 70 млн рублей.

По данным пресс-службы, руководители коммерческого предприятия и финансовой организации совместно организовали незаконный вывоз леса через подставных лиц.

Новосибирская таможня в отношении 53-летнего жителя Новосибирска и его 33-летней подельницы возбудил уголовные дела по восьми эпизодам — по части 1 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда»). Кроме того, в отношении предпринимателей возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершённое организованной группой лиц»).

Напомним, что в июле 2016 года 12 тысяч жителей Иркутской области попросили президента Владимира Путина запретить вырубку леса на 10 лет.

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