 

Томские синицы похудеют к лету на 13 % от своего веса

 21 февраля, 16:47
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Томские синицы похудеют к лету на 13 % от своего веса
Фото Антона Андреева

Томские учёные, исследуя образ жизни сибирских синиц, установили, что те могут терять в преддверии лета до 13 % своего веса, узнал корреспондент Сиб.фм 21 февраля из сообщения пресс-службы Томского госуниверситета.

Как поясняет cотрудник Зоологического музея ТГУ, орнитолог Сергей Гашков, ежегодно в зимний период томские учёные кольцуют от 100 до 300 синиц, прилетающих зимовать в городские леса. Индивидуальные метки позволяют оценить самые разные аспекты жизни птиц — помимо миграционных процессов у них оценивают размер, массу, жировые запасы, психоэмоциональные и другие характеристики. Например, оказалось, что за счёт запасов жира синицы наращивают свою массу с сентября по декабрь на три грамма (в среднем до 23 граммов у самцов и до 22 — у самок), а с января они начинают худеть до прежнего веса.

«После солнцеворота синицы ощущают, что ночь становится короче, а значит, жирового запаса на ночной обогрев нужно меньше. Именно поэтому синицы снижают интенсивность посещения кормушек во вторую половину зимовки, что отмечают те, кто подкармливает птиц. Кроме того, оказалось, что декабрьское похолодание до минус 30 градусов привело к временному понижению массы только у самок, а самцы как более крупные особи на него даже не отреагировали», — рассказывает Гашков.

Кроме того, учёные ТГУ отметили, что в городских местах обитания среди зимующих синиц самок больше — они, в отличие от самцов, предпочитают более комфортные условия зимовки, поскольку в городе птицам проще обеспечить себя дополнительными кормами и тёплым ночлегом.

Стоит отметить, что орнитологи ТГУ стали кольцевать птиц в Томской губернии уже в 1912 году. Благодаря этому методу было установлено, в частности, что некоторые виды птиц, обитающие летом в Сибири, зиму проводят на территориях от Японии и Китая до Австралии, Индии, Африки и Западной Европы.

Напомним, в декабре 2016 года орнитологи Новосибирска сообщили о появлении в городе нового вида птиц — бородатых и длиннохвостых неясытей. Они перелетели в мегаполис из леса после сильных холодов, чтобы охотиться на мышей, крыс, ворон, голубей, свиристелей и даже кошек. По данным специалистов Института экологии и систематики животных, наличие популяции лесных неясытей необычно для Новосибирска, но не несёт угрозы экосистеме города.

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