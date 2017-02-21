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 21 февраля, 19:05
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Красноярские врачи для эксперимента соберут добровольцев с нарушением эрекции
Фото с сайта diabetesdaily.com

Красноярские врачи предлагают использовать факт нарушения мужской потенции как маркер для раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний, узнал корреспондент Сиб.фм 21 февраля из сообщения Красноярского краевого центра медпрофилактики.

Специалисты центра совместно с Красноярским медуниверситетом и городской межрайонной поликлиникой № 1 намерены отработать методику одновременного лечения нарушений эрекции и профилактики острых заболеваний сердца на экспериментальной группе из 400 добровольцев-мужчин в возрасте от 35 до 55 лет.

Как отмечают медики, диспансеризация взрослого населения Красноярского края показала, что у 8 % мужчин в возрасте 39-60 лет установлен высокий и очень высокий сердечно-сосудистый риск. Также было отмечено, что при равной степени атеросклеротического поражения всего организма мужчин снижение кровотока в артериях полового члена из-за меньшего диаметра сосудов наступает раньше, чем в коронарных артериях. Взаимосвязь эректильной дисфункции с развитием сердечно-сосудистых заболеваний подтверждена многочисленными наблюдениями.

Реализация экспериментальной оздоровительной программы пройдёт в четыре этапа. На первом пациенты пройдут комплексное первичное обследование в центре здоровья на предмет состояния сосудов, на втором — их комплексно обследует уролог, который определит уровень эректильной дисфункции. Пациентов с проблемами эрекции направят на более углублённое профилактическое консультирование для коррекции факторов риска ишемической болезни сердца, и одновременно они будут наблюдаться в специализированных урологических клиниках. Четвёртый этап предполагает закрепление результатов лечения и контроль за процессами общего оздоровления.

Программа эксперимента рассчитана на один год, по результатам работы будет принято решение о возможности внедрить подобную методику одновременного лечения импотенции и сердечно-сосудистых заболеваний в более широких масштабах.

Напомним, в декабре 2016 года в Новосибирске специалисты исследовательского центра имени академика Мешалкина впервые прооперировали аритмию сердца на запущенной стадии, а также смогли предупредить её развитие с помощью ботокса.

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