Альпинист из Барнаула совершил восхождение на пик Победы при −50 °С

Барнаульский альпинист Алексей Усатых совершил в составе российско-киргизской команды восхождение на пик Победы высотой 7439 метров при −50 °С и вошёл в историю мирового альпинизма, рассказал корреспонденту Сиб.фм альпинист 22 февраля.

Российско-киргизская команда совершила двойное восхождение на пик Хан-Тенгри высотой 7010 метров и пик Победы высотой 7439 метров за одну экспедицию в зимнее время, что раньше никому ещё не удавалось. При этом зимнее восхождение на пик Победы альпинисты совершили вторыми за всю историю, а на Хан-Тенгри — четвёртыми.

Длилась экспедиция с 13 января по 13 февраля 2017 года. В состав команды вошли альпинист-второразрядник Алексей Усатых из Барнаула, мастер спорта по альпинизму Сергей Селивёрстов (руководитель экспедиции), кандидаты в мастера спорта Михаил Даничкин и Семён Дворниченко из Бишкека.

«Зимой до нас ещё никто не ходил два семитысячника подряд. Мы же сходили Хан — Победу за одну зиму, — пояснил Алексей Усатых корреспонденту Сиб.фм. — Команда сработанная, все друг друга знаем давно Я новый человек в команде, но влился в коллектив, сработались. У ребят же почти 15-летний совместный опыт восхождений в горах на маршрутах различной категории сложности. В нашей команде был мягкий психологический климат, все друг друга понимали. Это важно, ведь командная работа является залогом успеха любого мероприятия».

По словам альпиниста, во время восхождения на Хан-Тенгри ветер был по ощущениям 45-60 км/ч, на высоте 5800 метров температура воздуха достигала −30 °С. 26 января альпинисты стояли на вершине Хан-Тенгри. После Хана команда три дня отдыхала, а затем начала подъём на Победу.

Стоит отметить, что успешное зимнее восхождение на пик Победы было совершено лишь однажды — в феврале 1990 года. Это была сборная Казахстана и России, в которую вошло 25 сильнейших альпинистов-высотников СНГ. Последняя попытка взойти зимой на Победу была в 2015 году. Участником той экспедиции был Сергей Селивёрстов. Тогда альпинистам удалось дойти только до 6200 метров.

«В этот раз мы шли без поддержки вертолёта, малой группой, — сказал Алексей Усатых. — Надежда только на себя, товарищей и свои силы. Выбрали маршрут Абалакова — летом он лавиноопасен, а раньше считался классикой. Маршрут закрыт стеной от ветров, поэтому зимой логичнее идти по нему».

Восхождение российско-киргизской команды на Победу заняло 10 дней. На восьмой день, 8 февраля, альпинисты поднялись на вершину. Два дня ушло на спуск.

«Когда вышли на штурм вершины, на высоте около семи тысяч метров термометр показывал −42 °С, — рассказал Алексей Усатых. — На вершине соответственно чуть пониже, в районе −50 °С. Увеличивал коэффициент жёсткости ветер со скоростью 40-60 км/ч. Победа есть Победа. Тем более зимой. Суровая Богиня. Психологически давила, конечно. Летом бывают сезоны, когда она вообще никого не пускает».

Напомним, что в декабре 2016 года две сибирские команды альпинистов завоевали золото и серебро на заочном чемпионате России по альпинизму.