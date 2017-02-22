Дикобразы населяли Алтай в период между двумя обледенениями

Группа сибирских и уральских учёных при содействии коллег из США окончательно определила возраст останков ископаемого дикобраза, который обитал на Алтае 30-40 тысяч лет назад, узнал корреспондент Сиб.фм 22 февраля из сообщения издания «Наука в Сибири».

Впервые останки древнего дикобраза были обнаружены в Горном Алтае в конце 1990-х годов известным сибирским палеонтологом Николаем Оводовым. Кости и зубы дикобраза он нашёл при раскопках пещер Разбойничья, Усть-Канская и Страшная. Принадлежность останков вымершему на территории Сибири животному не вызывала сомнений, но вопрос о возрасте находок оставался открытым до недавнего времени.

Посредством научной кооперации российских и американских учёных в Университете Аризоны (Тусон, США) было проведено радиоуглеродное датирование зубов и костей алтайского дикобраза. Специалисты выяснили, что присутствие дикобраза в Горном Алтае около 30 тысяч лет назад в пещере Разбойничьей и около 40 тысяч лет назад в пещере Страшной можно рассматривать как надёжно установленное.

Из этого следует, что дикобразы жили на Алтае в течение так называемого каргинского межстадиала — периода между двумя оледенениями. В это время в западной части Горного Алтая (район пещеры Страшной) господствовали открытые степные ландшафты, но по долинам рек и на склонах гор северной экспозиции сохранялись участки лесной растительности. В северо-западной части Алтайской горной страны, где находится пещера Разбойничья, в растительном покрове доминировали леса и луга.

Для дикобраза как крупного грызуна такие ландшафты были вполне подходящими для долговременного обитания. По мере приближения к эпохе максимального похолодания, которая началась около 27 тысяч лет назад, природная обстановка в Горном Алтае менялась: становилось меньше лесов, увеличивалась площадь, занятая травами и кустарниками; понижалась температура воздуха и уменьшалось количество осадков. В результате дикобраз как относительно теплолюбивый вид покинул регион. При этом в сопредельных регионах Сибири останков дикобраза до сих пор не находили.

Напомним, что ранее учёные из Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН, исследуя найденные при раскопках в Денисовой пещере на Алтае костные остатки, обнаружили, что одна из костей принадлежит лошади Оводова — существу, похожему одновременно и на зебру, и на осла, жившему в Южной Сибири 30 тысяч лет назад, одновременно с денисовским человеком.