 

Директор «Волгомоста» возглавил новосибирский «Сибмост»

 22 февраля, 12:40
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Директор «Волгомоста» возглавил новосибирский «Сибмост»
Бугринский мост. Фото Ильнара Салахиева из архива Сиб.фм

Гендиректор саратовской компании «Волгомост» Алим Примкулов стал владельцем крупнейшей новосибирской мостостроительной компании «Сибмост», узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «Интерфакса» 22 февраля.

Примкулов сменит на посту владельца «Сибмоста» Альберта Кошкина. Алим Примкулов является гендиректором саратовской мостостроительной компании «Волгомост», а также совладельцем и гендиректором московской компании «Продим».

«Волгомост» — дорожно-мостовой холдинг, который предоставляет услуги транспортного строительства. Компания строит объекты в рамках федеральной программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» на сумму более 22 млрд рублей.

Стоит отметить, что руководство «Сибмоста» в последнее время вело переговоры с рядом компаний о продаже предприятия. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий заявлял, что большая доля акций «Сибмоста» должна достаться Сбербанку и АФК «Система». В местных СМИ была опубликована информация о том, что продажа состоялась и сделка закрыта. Но совладелец Владислав Кошкин опроверг этот факт, по данным «Интерфакса».

21 декабря 2016 года вице-президент «Сибмоста» Сергей Савченко заявил, что компания продолжает вести со Сбербанком, «Системой» и другими компаниями переговоры о допуске санации для «оздоровления» «Сибмоста». Дело в том, что в 2015-2016 годы мостостроительная компания была близка к банкротству. В отношении компании в 2015 году были поданы иски на сумму 2 млрд рублей, в 2016 году — на 1,7 млрд рублей.

В ноябре 2015 года компания получила через суд у мэрии Новосибирска компенсацию размером 2,5 млрд рублей убытков, которые «Сибмост» понёс при строительстве Бугринского моста через Обь.

Стоит отметить, в настоящее время новосибирский арбитражный суд рассматривает дело о банкротстве «Сибмоста» — по искам нескольких компаний. Суд наметил следующее заседание на 15 марта.

Новосибирская мостостроительная компания «Сибмост» занимается строительством мостов, тоннелей, автомобильных и железнодорожных дорог, а также аэропортов и других объектов в 12 регионах России.

Напомним, что в феврале 2017 года новосибирский арбитражный суд закрыл дело о банкротстве «Сибмоста» по иску Сбербанка о выплате задолженности размером 4,56 млрд рублей, поскольку банк отозвал свои требования к мостостроителю.

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