Группу незрячих с собакой-поводырём отказались пустить в «Шашлыкофф» в Новосибирске

В центре Новосибирска группу незрячих людей с собакой-поводырём отказались обслужить в кафе «Шашлыкофф», рассказала корреспонденту Сиб.фм сотрудник центра соцзащиты Татьяна Архипова 22 февраля.

В редакцию Сиб.фм обратилась незрячая жительница Новосибирска Татьяна Архипова. Она рассказала, что не может найти в центре города кафе, куда человек с нарушением зрения может прийти со своим псом-поводырём и большой группой незрячих гостей.

С 23 по 24 февраля на турнир по настольному теннису среди незрячих в комплексный центр социальной защиты населения Центрального округа Новосибирска приедут участники из других городов, в том числе Томска и Бийска. Как организатор турнира Архипова обязалась найти заведение, где можно устроить обед для участников. Она обзвонила заведения в районе площади Ленина, которые находятся в пешей доступности от места соревнований, в доме № 24 на улице Коммунистической.

«В общей сложности должно быть примерно 12 человек, — рассказала корреспонденту Сиб.фм Татьяна Архипова. — Нам нужно где-то прилично покушать. Звоню в „Шашлыкофф“, который на Красном проспекте, 29/1, объясняю, что у нас будет большая компания людей с нарушением зрения и одна собака-поводырь, что хотим у них покушать. Все документы на собаку есть: паспорта, ветеринарные справки.

Они ответили, что не хотят принимать такую компанию, тем более с собакой. Предложили привезти для нас еду „куда-нибудь“.

При этом тон человека, отвечавшего мне по телефону, был раздражительным и неприятным».

Женщина пояснила, что она решила позвонить ещё в два заведения сети «Шашлыкофф», которые также находятся в центре: на улице Ленина, 6 и Красном проспекте, 17.

«Они более вежливо разговаривали, чем первые, но всё равно неприятно, — сообщила Архипова. — На Ленина сказали, что большие столики у них заняты в это время, и с собакой они пустить не могут. А на Красном посоветовали привязать собаку к лестнице на улице, потому что с животными у них вход запрещён. А людей они могут проводить, обслужить и даже помочь. Я спросила: „А ничего, что собака миллион рублей стоит?“ Там ответили: „Без разницы, у нас с собаками нельзя и всё“».

Согласно статье 15 Федерального закона о социальной защите инвалидов в РФ от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ, людям с ограниченными возможностями (включая тех, кто использует кресла-коляски и собак-проводников) полагается беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры. К ним относятся жилые, общественные и производственные здания, спортивные сооружения, места отдыха, заведения общепита, культурно-зрелищные и другие учреждения.

«Мне известны в городе места общепита, куда я могу прийти со своим Дарго, и нас нормально обслужат, — добавила Архипова. — Но когда встал вопрос, чтобы именно в районе площади Ленина что-то найти — здесь грустная картина».

Стоит отметить, что по закону незрячие люди с собаками-поводырями имеют право также свободно пользоваться железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, а также средствами связи и информации.

«Раньше у нас были прецеденты, когда собаки-поводыри (их всего шесть в городе) только появились в Новосибирске, кондукторы в автобусах не пускали либо требовали деньги за проезд животного, — рассказала корреспонденту Сиб.фм Татьяна Архипова. — Суть не в том, что я не могу заплатить за собаку, но почему я должна выслушивать оскорбления и платить за проезд собаки, если по правилам она должна ездить бесплатно? Сейчас кондукторы уже нормально относиться стали, привыкли. Но с общепитом пока не всё гладко».

Напомним, что 15 января 2017 года охрана красноярского ночного клуба отказалась впускать девушку в инвалидном кресле в заведение.