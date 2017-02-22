Известный fashion-байер научит новосибирских модников выбирать одежду

Один из ведущих байеров СНГ Георгий Ростовщиков прочитает в Новосибирске fashion-лекцию для начинающих дизайнеров и всех, кто интересуется современными трендами в модельном бизнесе, визит эксперта пройдёт в рамках fashion-номинации творческого проекта «Поколение М» компании МТС, узнал корреспондент Сиб.фм 22 февраля из сообщения пресс-службы сотового оператора.

Ростовщиков является самым молодым главным байером мужских коллекций Harvey Nichols в Баку, fashion-директором магазина LEF 27+2 в Москве. Ранее он возглавлял департамент мужской одежды компании Podium и Podium Market Fashion Group. Входит в топ-5 самых влиятельных мужских байеров СНГ по версии GQ Russia и в топ-500 мировых профессиональных байеров.

Тема новосибирской лекции Ростовщикова звучит так: «Правила коммерческой коллекции. Интеграция принципов international fashion-баинга сквозь призму российской моды». Как обещают организаторы, у любого начинающего дизайнера будет возможность получить на лекции прикладные знания по созданию успешных коллекций одежды, а также шанс создать собственную коллекцию и показать её на Неделе моды Mercedes-Benz FashionWeek Russia в Москве в октябре 2017 года.

Для этого необходимо принять участие в конкурсе «FashionПоколение» — загрузить на портал «Поколение М» свой эскиз платья для Полины Гагариной и ждать оценки именитого жюри, в состав которого вошли знаменитые кутюрье Вячеслав Зайцев, Игорь Гуляев и Даша Гаузер.

Лекция Георгия Ростовщикова состоится 28 февраля в Новосибирском краеведческом музее, начало в 17:00, участие для слушателей бесплатное.

Напомним, в ноябре 2016 года в Новосибирске собрались юные дизайнеры и модельеры со всех уголков России. Состязание начинающих модельеров прошло в рамках всероссийского благотворительного проекта «Поколение М», который реализуется телекоммуникационной компанией МТС и объединяет в себе идею развития творческих способностей детей и подростков в возрасте 11–18 лет, а также сбор средств на лечение тяжелобольных детей.