Новосибирский зоопарк объяснил любовь белых медведей к дорожным знакам

Звёзды новосибирского зоопарка Кай, Герда и медвежонок Ростик получат подарки в Международный день белого медведя, 27 февраля. Зоологи попросили подарить белым медведям пластиковые канистры и дорожные конусы, специалисты объяснили пристрастие зверей к этим «игрушкам» желанием разнообразия, узнал корреспондент Сиб.фм в научно-просветительском отделе Новосибирского зоопарка.

Белые медведи в зоопарках борются со скукой с помощью ярких дорожных конусов. Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило призвал посетителей подарить игрушки животным к 27 февраля.

«Кай, Герда и Ростик — всеобщие любимцы, посетители спрашивают, как можно выразить свою любовь. Подарите им пластиковые канистры и конусы в Международный день белого медведя! Для медведей в зоопарке такие игрушки очень полезны, это называется обогащением среды обитания», — призвали сотрудники на сайте Новосибирского зоопарка.

Заградительные конусы для дорожных работ используют в зоопарках по всему миру. Эти знаки выполнены из крепкого пластика и безопасны для животных, пояснили корреспонденту Сиб.фм в Новосибирском зоопарке. Белые медведи в зоопарках часто проделывают дырку в вершине конуса и ходят с ним на голове. Однако даже дикие белые медведи в Канаде и на Аляске часто крадут с дорог оранжевые пластиковые конусы, сообщал журнал New York Magazine от 24 апреля 1995 года.

Международный день полярного медведя отмечается 27 февраля. Праздник появился и стал популярным благодаря движению экологов Polar Bear International, которые выступают за консервацию Арктики.

Экологи PBI предлагают отметить Международный день полярного медведя, участвуя в акции по борьбе с глобальным потеплением. Для этого нужно выключить термостат в квартире или открыть форточку — это считается актом солидарности с белыми медведями, которые плохо переносят жару. Например, летом прошлого года скончался «самый несчастный в мире» белый медведь Артуро, написал National Geographic. В зоопарке Мендосы в Аргентине содержали 30-летнее животное в вольере без бассейна, когда температура доходила до +44 °С.

Новосибирский зоопарк планирует установить генератор льда в вольерах Кая, Герды и Ростика к лету 2017 года. Подобное устройство уже используют в Московском зоопарке, спонсором местного новшества выступит ПАО «Роснефть». Напомним, родившегося в 2015 году медвежонка Ростика назвали в честь бессменного директора Новосибирского зоопарка Ростислава Шило.