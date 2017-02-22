«Норникель» вложил 150 млн рублей в реконструкцию старейшей гостиницы Заполярья

Заполярный филиал компании «Норникель» намерен в 2017 году полностью завершить реконструкцию старейшей в Заполярье гостиницы «Норильск», в ремонт которой уже вложено 150 млн рублей, узнал 22 февраля корреспондент Сиб.фм из пресс-релиза компании.

Гостиница находится в самом центре Норильска, в шаговой доступности от главных архитектурных достопримечательностей города. Её реконструкция стартовала ещё в 2015 году: в предельно сжатые сроки был произведён капитальный ремонт систем электроснабжения, заменена система охранно-пожарной сигнализации, проведён ремонт этажей с третьего по пятый.

Часть номерного фонда была перепрофилирована под общежитие и теперь используется для размещения работников «Норникеля» и студенческих отрядов, приезжающих на строительство таких объектов, как, например, Талнахская обогатительная фабрика.

В 2016 году реконструкция коснулась двух верхних этажей гостиницы (восьмого и девятого), где были созданы номера, полностью отвечающие требованиям современного гостиничного бизнеса. В рамках антитеррористических мероприятий весь отель был оснащён новейшей системой видеонаблюдения, номера были оборудованы электронной системой контроля доступа. В них были установлены телефоны, подключено телевидение, появилась возможность использования Wi-Fi. В довершение в гостинице были заменены два лифта.

В планах на 2017 год — ремонт холла и ещё двух жилых этажей, расширение кафе гостиницы. До конца года Норильск получит полностью преображённый отель.

«Как известно, первое впечатление от любого города, в который приезжает человек, — это гостиница. Для нас важно, чтобы люди, приезжающие в Норильск, — бизнесмены, наши партнёры, инвесторы, туристы — могли останавливаться в достойной гостинице, в современных номерах с качественным уровнем сервиса», — говорится в сообщении «Норникеля».

Напомним, в феврале стало известно, что до конца 2017 года в городе Дудинке Красноярского края появится самый северный в мире горнолыжный комплекс, который получит название «Снежный вихрь». Проект будет реализован муниципальным центром зимних видов спорта благодаря гранту «Норникеля» в рамках программы «Мир новых возможностей». Предполагается, что в перспективе на базе нового лыжного комплекса на полуострове Таймыр будет сформирован целый туристический кластер.