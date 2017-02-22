Новосибирские меценаты оценили меркантильные шутки студенток НГУ в 4 млн рублей

Миллиардер Игорь Ким и владельцы ГК «Холидей» из Новосибирска удвоили финансирование развитие КВН в НГУ. Большая часть средств пойдёт на поддержку женской сборной «Я обиделась», ранее девушки вышли в Премьер-Лигу с шутками о женских слабостях, узнал 22 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения фонда «Эндаумент НГУ».

Студентки НГУ с помощью шуток и сценок привлекли более 4 млн рублей на развитие КВН в Новосибирске. Успешные выпускники НГУ решили поддержать сборную «Я обиделась» в Премьер-Лиге КВН.

Владелец банка Игорь Ким и группа компаний «Холидей» ( «Предположительно её основатель Николай Скороходов, в прошлом — выпускник НГУ» — прим. Сиб.фм) перечислили по 2 млн рублей в фонд поддержки «Эндаумент НГУ». Основная часть средств пойдёт в поддержку сборной студенток университета на играх в Премьер-Лиги КВН, но другие сборные без помощи не останутся, пояснили представители «Эндаумента НГУ».

Новосибирский «клуб весёлых и находчивых» «обделил» и «обидел» девушек и они ушли из игры два года назад, согласно официальному аккаунту команды «ВКонакте». Но команда «Я обиделась» выступила на «Битве за сборную» НГУ и жюри из «Конторы братьев Дивановых» отправило шутниц на Международный «КиВиН». В Сочи девушки превзошли не только новосибирскую Сборную КВН НГУ и «Чудную долину», но и другие команды, отчего ироничные студентки оказались в Премьер-Лиге КВН, став сенсацией фестиваля. В интервью «Рен-ТВ. Сибирь» девушки признались, что основной темой их шуток являются «женские слабости».

Напомним, Игорь Ким и ГК «Холидей» вложили 2 млн рублей в поддержку студенческих команд КВН в ноябре 2017 года. Отчасти это позволило малоизвестной женской команде попасть на КиВиН. В фонде «Эндаумент НГУ» считают вложения успешными, так как сборная КВН НГУ и молодёжная команда «Чудная долина».