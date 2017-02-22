 

Совет отцов Новосибирска научит «по-мужски» воспитывать детей в «Сибирском Молле»

 22 февраля, 19:33
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Совет отцов Новосибирска научит «по-мужски» воспитывать детей в «Сибирском Молле»
Фото из группы «ВКонтакте» vk.com/papafestnsk

В Новосибирске организаторы «Папа Феста» устроят познавательный квест для современных отцов и детей с надеванием галстука, сборкой автомата и празднованием масленицы. «Парад лучших отцов» с лозунгами о роли отца в семье пройдёт по торговому центру, узнал 22 февраля корреспондент Сиб.фм из пресс-релиза ТРЦ «Сибирский Молл».

Новосибирские отцы организовали родительский квест для пап с детьми в День Защитника Отечества. Фестиваль семейных ценностей «Папа Фест» пройдёт на площадке ТРЦ «Сибирский Молл» 23 февраля с 13:00 до 19:00.

Совет отцов Новосибирской области и соцработники АНО «Второй шанс» предложили провести обучение детей в игровой форме. Дети с родителями будут соревноваться семьями в сборке автомата, завязывании галстука, перетягивании каната и других традиционных играх, получая баллы и обменивая их на призы.

«Парад лучших отцов» с лозунгами «Мой папа лучший», «Отец — пример для всей семьи!» пройдёт внутри одного из самых крупных торгово-развлекательных центров Новосибирска. Мужчины с детьми в необычных костюмах устроят шуточный парад.

Напомним, что типичный покупатель новосибирского ТРЦ «Сибирский Молл» — женатый 36-летний мужчина. Социологи опросили более 500 жителей Новосибирска и доказали, что рынок торговых центров Новосибирска стал по-настоящему массовым: их посещает 93 % опрошенных. Авторы исследования предположили, что социальный портрет посетителя торгового центра практически полностью совпадает с портретом обычного горожанина.

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