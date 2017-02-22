Восемь тонн пива арестовано на нелегальном мини-заводе в Новосибирске

Нелегальное предприятие, производившее креплёное пиво, остановлено в Кировском районе Новосибирска, узнал корреспондент Сиб.фм 22 февраля из сообщения межрегионального управления Росалкогольрегулирования по СФО.

Проверку подпольного производства представители ведомства проводили вместе с сотрудниками отдела по экономической безопасности УМВД Новосибирска. В результате на складах мини-завода было изъято восемь тысяч литров готового к продаже пивного напитка под маркой «Джолли Джокер» с содержанием этилового спирта до 6,8 %.

«Было обнаружено большое количество алкогольсодержащей продукции, не учтённой в ЕГАИС. Кроме того, представители организации не смогли предоставить документы, подтверждающие легальность производства и оборота алкогольной продукции», — пояснил руководитель межрегионального управления Росалкогольрегулирования Алексей Крупин.

В настоящее время и технологическое оборудование для производства алкоголя, и сама нелегальная продукция изъяты. Образцы креплёного пива направлены на экспертизу.

Напомним, по итогам 2016 года Росалкогольрегулирование отмечало рост объёмов контрафактного алкоголя на рынке Сибири. Наиболее негативная динамика наблюдается в Новосибирской области, где за год показатели выросли более чем в восемь раз — с 118 тысяч литров до 964 тысяч.

Общий объём изъятой в Сибирском федеральном округе алкогольной продукции по итогам 2016 года превысил 4 млн литров, тогда как за весь 2015 год было изъято только около 2,6 млн литров.