Алтайский школьник погиб под снежной лавиной

Двенадцатилетний школьник погиб в результате схода снежной лавины в селе Ая Алтайского края, узнал корреспондент Сиб.фм 23 февраля из сообщения регионального управления СКР.

Лавина сошла с горы, расположенной рядом с селом, вечером 22 февраля. Снежная масса спустилась именно в то место, где находился подросток.

«Родители, обеспокоенные длительным отсутствием сына, вызвали сотрудников МЧС, которые проведя спасательные мероприятия, откопали тело малолетнего. Однако, несмотря на проведенные работы, спасти малолетнего не удалось. На месте медицинские сотрудники констатировали смерть мальчика», — говорится в сообщении СКР.

По факту гибели ребёнка проводится доследственная проверка, сотрудники СКР устанавливают все обстоятельства трагедии. Ведомство обратилось к жителям региона с просьбой не оставлять детей без присмотра, не подвергать их жизни опасности.

Напомним, в начале февраля на курорте Чимбулак в Казахстане в результате схода снежной лавины погиб 30-летний спортивный судья из Красноярска, приехавший на зимнюю Универсиаду. Несчастный случай произошёл вне подготовленных трасс, со слов товарища погибшего, они специально подбирали склоны с нетронутым снегом для занятия фрирайдом, понимая, что это запрещённые для катания места.