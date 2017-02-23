 

Алтайский школьник погиб под снежной лавиной

 23 февраля, 15:05
подходящие темы
Алтайский школьник погиб под снежной лавиной
Фото с сайта o-prirode.com

Двенадцатилетний школьник погиб в результате схода снежной лавины в селе Ая Алтайского края, узнал корреспондент Сиб.фм 23 февраля из сообщения регионального управления СКР.

Лавина сошла с горы, расположенной рядом с селом, вечером 22 февраля. Снежная масса спустилась именно в то место, где находился подросток.

«Родители, обеспокоенные длительным отсутствием сына, вызвали сотрудников МЧС, которые проведя спасательные мероприятия, откопали тело малолетнего. Однако, несмотря на проведенные работы, спасти малолетнего не удалось. На месте медицинские сотрудники констатировали смерть мальчика», — говорится в сообщении СКР.

По факту гибели ребёнка проводится доследственная проверка, сотрудники СКР устанавливают все обстоятельства трагедии. Ведомство обратилось к жителям региона с просьбой не оставлять детей без присмотра, не подвергать их жизни опасности.

Напомним, в начале февраля на курорте Чимбулак в Казахстане в результате схода снежной лавины погиб 30-летний спортивный судья из Красноярска, приехавший на зимнюю Универсиаду. Несчастный случай произошёл вне подготовленных трасс, со слов товарища погибшего, они специально подбирали склоны с нетронутым снегом для занятия фрирайдом, понимая, что это запрещённые для катания места.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 9 февраля, 08:50 • репортаж

«Холим и Лелеем»: всё, что надо для детей

Чтобы понять, можно ли купить в одном месте всё необходимое ребёнку Сиб.фм пригласил в магазин «Холим и Лелеем» по адресу Державина, 1 молодую маму Алёну.
 7 февраля, 13:57 • интервью

Карина здесь больше не живёт

Родители убитой школьницы Карины Залесовой рассказали корреспонденту Сиб.фм, как они прожили полтора года после смерти дочери, что может заставить работать следователей и как непросто добиться справедливости в российском суде.
 3 февраля, 11:28 • статья

Главное — манёвры: как выселить из аварийного жилья

Как и какими методами новосибирские чиновники борются с молодой мамой двоих детей, отстаивающей свои жилищные права.
самое популярное
 21 февраля, 10:00 • интервью

Who is mister Навальный?

Политик Алексей Навальный открыл в Новосибирске региональный предвыборный штаб своей президентской кампании, провёл пресс-конференцию, поговорил с волонтёрами и дал интервью Сиб.фм.
 15 февраля, 12:52 • новость

Женщину расстреляли из ружья в Новосибирске

В Новосибирске на улице Богдана Хмельницкого расстреляли 37-летнюю женщину в упор из ружья, полиция задержала стрелка по горячим следам.
 20 февраля, 09:56 • новость

Пропавший в Шерегеше сноубордист мог тайно вернуться в Новосибирскую область, но потерялся опять

Новосибирский сноубордист был найден живым, сообщили волонтёры со ссылкой на данные МВД, затем полицейские опровергли информацию через добровольцев. СМИ Шерегеша предположили, что он скрывался в родном регионе, жена попросила мужа вернуться в семью и заверила, что вернула пожертвования.
 20 февраля, 11:10 • новость

Навальный открыл в Новосибирске штаб предвыборной кампании

Известный политик Алексей Навальный открыл в Новосибирске региональный штаб своей предвыборной кампании и намерен стать единственным кандидатом в президенты России от оппозиции.
 22 февраля, 11:00 • новость

Житель Новосибирска выиграл почти 8 млн рублей в лото

Неизвестный житель Новосибирска сыграл в «Гослото» и стал обладателем суперприза — почти 8 млн рублей.
 17 февраля, 13:37 • статья

80 лет в обед: дизайном по логотипу

В феврале утвердили эмблему к празднованию 80-летия Новосибирской области, к такой же дате в Иркутской области на днях выбрали логотип. В чём заключается лихость создателей этой символики и куда делся профессионализм создателей.
присоединяйтесь!
    